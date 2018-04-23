Incresivecompany

Incresive — это молодая компанияпо разработке качественных IT-решений, которые приносят прибыль и удобства.
Любое решение, даже не в IT-сфере,в большой мере зависит от фундамента, заложенногона начальных этапах проекта.
В противном случаеприходит тупиковый момент, когда решение больше не может удовлетворять
новые бизнес потребности, или же требует огромного количества ресурсов для
поддержки.
Врезультате возникает вполне оправданное решение, которое неприемлемо в большинствеслучаев — начать с нуля.
Поэтому наша компания всегда старается строить крепкийфундамент для решений, которые способны быстро реагироватьна изменения и быть конкурентоспособными.
Наши основные подходы:
- Client/Businesses oriented approaches
- SOLID and Clean principles
- Scalable, robust and maintainable solutions
- UX/UI
- Web sites, applications and stores
- Mobile (iOS & Android) applications
- Native desktop applications
- Cloud & distributed Solutions
- Enterprise applications
- IoT
- Server administration and VoIP