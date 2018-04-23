Incresivecompany

Александр Инкрезив Incresivecompany

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Incresive — это молодая компанияпо разработке качественных IT-решений, которые приносят прибыль и удобства.

Любое решение, даже не в  IT-сфере,в большой мере зависит от фундамента, заложенногона начальных этапах проекта.

В противном случаеприходит тупиковый момент, когда решение больше не может удовлетворять

новые бизнес потребности, или же требует огромного количества ресурсов для

поддержки.

Врезультате возникает вполне оправданное решение, которое неприемлемо в большинствеслучаев — начать с нуля.

Поэтому наша компания всегда старается строить крепкийфундамент для решений, которые способны быстро реагироватьна изменения и быть конкурентоспособными.

Наши основные подходы:

  • Client/Businesses oriented approaches
  • SOLID and Clean principles
  • Scalable, robust and maintainable solutions
Основные виды решений:

  • UX/UI
  • Web sites, applications and stores
  • Mobile (iOS & Android) applications
  • Native desktop applications
  • Cloud & distributed Solutions
  • Enterprise applications
  • IoT
  • Server administration and VoIP
Мы всегда рады новым сотрудникам,которые хотят развиваться вместе с нами.