Incresivecompany

Incresive — это молодая компанияпо разработке качественных IT-решений, которые приносят прибыль и удобства.

Любое решение, даже не в IT-сфере,в большой мере зависит от фундамента, заложенногона начальных этапах проекта.

В противном случаеприходит тупиковый момент, когда решение больше не может удовлетворять

новые бизнес потребности, или же требует огромного количества ресурсов для

поддержки.

Врезультате возникает вполне оправданное решение, которое неприемлемо в большинствеслучаев — начать с нуля.

Поэтому наша компания всегда старается строить крепкийфундамент для решений, которые способны быстро реагироватьна изменения и быть конкурентоспособными.

Наши основные подходы:

Client/Businesses oriented approaches

SOLID and Clean principles

Scalable, robust and maintainable solutions

Основные виды решений:

UX/UI

Web sites, applications and stores

Mobile (iOS & Android) applications

Native desktop applications

Cloud & distributed Solutions

Enterprise applications

IoT

Server administration and VoIP

Мы всегда рады новым сотрудникам,которые хотят развиваться вместе с нами.