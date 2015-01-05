Чертежи в AutoCAD для промышенных и частных объектов
Постнов Станислав
г. Харьков
+38 (050) 910-52-79
Опыт работы:
Апрель 2000г – март 2005г: Менеджер по продаже технологического оборудования.
Апрель 2005г - настоящее время: Ведущий специалист по проектированию объектов питания и продаже технологического оборудования.
За последние 10 лет было спроектировано более 200 объектов различной сложности:
- Небольшие кафе на 30-50 посадочных мест;
- Супермаркеты;
- Большие столовые на 200-300 посадочных мест и проходимостью около 2000-3000 человек;
- Выставочные площади;
- Торговые помещения;
- Объекты частной собственности (дома, квартиры).
Уверенный пользователь ПК:
- АutoCAD;
- 1С;
- MS Office (Word, Excel).
- Русский, украинский - родной;
- Английский - базовый.
Личные качества:
- Ответственность
- Уверенность в себе
- Умение владеть собой в сложных ситуациях
- Организаторские способности
- Чувство юмора
Дели путь на отрезки, отрезки соединяй и достигнешь цели
Портфолио
- Пивной ресторан362 просмотра
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