Ingener2007

Станислав Постнов Ingener2007

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Чертежи в AutoCAD для промышенных и частных объектов

Постнов Станислав 

г. Харьков

+38 (050) 910-52-79

[email protected]﻿

Опыт работы:

Апрель 2000г – март 2005г: Менеджер по продаже технологического оборудования﻿﻿﻿.

Апрель 2005г - настоящее время: Ведущий специалист по проектированию объектов питания и продаже технологического оборудования.

За последние 10 лет было спроектировано более  200 объектов различной сложности:

  • Небольшие кафе на 30-50 посадочных мест;
  • Супермаркеты;
  • Большие столовые на 200-300 посадочных мест и проходимостью около 2000-3000 человек;
  • Выставочные площади;
  • Торговые помещения;
  • Объекты частной собственности (дома, квартиры).
       

Уверенный пользователь ПК:

  • АutoCAD;
  • 1С;
  • MS Office (Word, Excel).
Знание языков:

  • Русский, украинский - родной;
  • Английский - базовый.

Личные качества:

  • Ответственность
  • Уверенность в себе
  • Умение владеть собой в сложных ситуациях
  • Организаторские способности
  • Чувство юмора
﻿Дели путь на отрезки, отрезки соединяй и достигнешь цели

Портфолио

Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $10
#114
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $10
#309