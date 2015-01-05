Чертежи в AutoCAD для промышенных и частных объектов

Постнов Станислав

г. Харьков

+38 (050) 910-52-79

[email protected]﻿

Опыт работы:

Апрель 2000г – март 2005г: Менеджер по продаже технологического оборудования﻿﻿﻿.

Апрель 2005г - настоящее время: Ведущий специалист по проектированию объектов питания и продаже технологического оборудования.

За последние 10 лет было спроектировано более 200 объектов различной сложности:

Небольшие кафе на 30-50 посадочных мест;

Супермаркеты;

Большие столовые на 200-300 посадочных мест и проходимостью около 2000-3000 человек;

Выставочные площади;

Торговые помещения;

Объекты частной собственности (дома, квартиры).

Уверенный пользователь ПК:

АutoCAD;

1С;

MS Office (Word, Excel).

Русский, украинский - родной;

Английский - базовый.

Личные качества:

Ответственность

Уверенность в себе

Умение владеть собой в сложных ситуациях

Организаторские способности

Чувство юмора

﻿Дели путь на отрезки, отрезки соединяй и достигнешь цели