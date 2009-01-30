Inviz_odessa

Сергей Турчанинов Inviz_odessa

 
41 годУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа для СМС рассылки

    $30

    Требования: Входящий файл .xls, структуры: номер телефона | текст сообщения | служебные поля ... | ... | отчёт Подключение к телефону через com-порт. Софт должен уметь отправлять "длинные смс", с предварительной транслитерацией сообщения и сохранять отчёт о ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Электронный школьный журнал

    $100

    1. Админка: 1.1. Админ может создавать классы, предметы, учеников, родителей и учителей (записи в базе связанные с аккаунтами) 1.2. Необходима возможность создания различных видов оценок (контрольная, итоговая, семестровая, четверная, годовая и т.д...), чтобы при вводе оценок можно ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Электронный школьный дневник компонент joomla

    $125

    Исполнитель найден. 1. Админка: 1.1. Админ может создавать классы, предметы, учеников, родителей и учителей (записи в базе связанные с аккаунтами) 1.2. Необходима возможность создания различных видов оценок (контрольная, итоговая, семестровая, четверная, годовая и т.д...), чтобы при вводе оценок ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
SergBokh
Украина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Программа для СМС рассылки
Хороший заказчик - продуктивное сотрудничество!
Очень доволен выполненной работой. Профессиональный подход, соблюдение сроков. Рекомендую.
Ответный отзыв
vint47
Vitaliy Karp 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
9 баллов
14 лет назад
Электронный школьный журнал
Полностью доволен сотрудничеством. Хорошее ТЗ и своевременная оплата за выполненную работу.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв