Inviz_odessa

Требования: Входящий файл .xls, структуры: номер телефона | текст сообщения | служебные поля ... | ... | отчёт Подключение к телефону через com-порт. Софт должен уметь отправлять "длинные смс", с предварительной транслитерацией сообщения и сохранять отчёт о ...
- $30Мобильные приложения1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
1. Админка: 1.1. Админ может создавать классы, предметы, учеников, родителей и учителей (записи в базе связанные с аккаунтами) 1.2. Необходима возможность создания различных видов оценок (контрольная, итоговая, семестровая, четверная, годовая и т.д...), чтобы при вводе оценок можно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $125
Исполнитель найден. 1. Админка: 1.1. Админ может создавать классы, предметы, учеников, родителей и учителей (записи в базе связанные с аккаунтами) 1.2. Необходима возможность создания различных видов оценок (контрольная, итоговая, семестровая, четверная, годовая и т.д...), чтобы при вводе оценок ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
14 лет назад
Хороший заказчик - продуктивное сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень доволен выполненной работой. Профессиональный подход, соблюдение сроков. Рекомендую.
$100
9 баллов
14 лет назад
Полностью доволен сотрудничеством. Хорошее ТЗ и своевременная оплата за выполненную работу.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.