Irina08m

Ирина Irina08m

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Почта: [email protected]

  • Размещение объявлений

    $30

    Требуется (временно) ассистент рекрутера. Задачи: размещение объявлений на сайтах, в соц.сетях и досках объявлений, консультация по актуальным вакансиям и передача контактов рекрутеру. Работа несложная, но нужен опытный, ответственный и пунктуальный человек. За каждого трудоустроенного кандидата ...

    Рекрутинг (HR)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Работа с bitrix, crm

    Необходимо внести клиентов в CRM. Аккаунт предоставлю. Все материалы и подробную информацию так же отправлю откликнувшимся

    Продажи и лиды7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение статей

    $92

    работа-рекламное продвижение проекта в сети интернет. Работа простая Опыта работы не требуется Только ваше упорство и трудолюбие Вам дают список сайтов и форумов Дают тексты Вы регистрируетесь на форумах ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $93

    Требуется наполнение наполнение информационного сайта. Фуллтайм, гибкий график. Суть сайта - каталог компаний, оказывающих услуги в определенной сфере - нужно внести в каталог сами компании с описанием и перечень их услуг. Для ...

    DrupalHTMLWordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress + Woocommerce

    $120

    Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1F2A4aA5XhYjpXIV7exXZkaHxxJzqoX39Necf7eEAg-U/edit Нужна помощь с доработкой стандартного Wordpress + Woocommerce под наши нужды.  Крайний срок, к которому все должно быть готово - 15 сентября.  ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать виртуальный музей

    $130

    Требуется разработка оглавления и двух разделов виртуального музея. Музей посвящен проблематике затопления в СССР и России. Он является результатом многолетней деятельности фонда "Крохино", занимающегося спасением единственного уцелевшего здания при строительстве Волго-Балта - церкви Рождества Христова ...

    HTML
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка для СаПР плагин/надстройка/расширение для солидворкс/грасхо

    $100

    Что надо реализовать в скрипте: 1. Возможность импорта 3d модели в формате stl, obj, wrml  2. Создание материала (указание толщины, размера листа)  3. Выбор плоскости рассечения модели материалом, регулирование угла рассечения  4. ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Залив видео на ютуб

    $123

    Ищу тех кто готов лить видео на ютуб. Работа очень простая, монотонная и не требует моего участия, я высылаю только деньги за проделанную работу! Тратить время на ваши вопросы не буду! Ниже ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад