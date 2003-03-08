Требуется (временно) ассистент рекрутера. Задачи: размещение объявлений на сайтах, в соц.сетях и досках объявлений, консультация по актуальным вакансиям и передача контактов рекрутеру. Работа несложная, но нужен опытный, ответственный и пунктуальный человек. За каждого трудоустроенного кандидата ...
Почта: [email protected]
- $30Рекрутинг (HR)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача несложная - провести прямой эфир в приложении LiveMe. Обязательно девушка! Все подробности в личкуОзвучивание15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести клиентов в CRM. Аккаунт предоставлю. Все материалы и подробную информацию так же отправлю откликнувшимсяПродажи и лиды7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $92
работа-рекламное продвижение проекта в сети интернет. Работа простая Опыта работы не требуется Только ваше упорство и трудолюбие Вам дают список сайтов и форумов Дают тексты Вы регистрируетесь на форумах ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $93
Требуется наполнение наполнение информационного сайта. Фуллтайм, гибкий график. Суть сайта - каталог компаний, оказывающих услуги в определенной сфере - нужно внести в каталог сами компании с описанием и перечень их услуг. Для ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Срочно! От вас требуется написание постов в инстаграм. Все подробности в перепискеКопирайтинг42 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $120
Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1F2A4aA5XhYjpXIV7exXZkaHxxJzqoX39Necf7eEAg-U/edit Нужна помощь с доработкой стандартного Wordpress + Woocommerce под наши нужды. Крайний срок, к которому все должно быть готово - 15 сентября. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $130
Требуется разработка оглавления и двух разделов виртуального музея. Музей посвящен проблематике затопления в СССР и России. Он является результатом многолетней деятельности фонда "Крохино", занимающегося спасением единственного уцелевшего здания при строительстве Волго-Балта - церкви Рождества Христова ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Что надо реализовать в скрипте: 1. Возможность импорта 3d модели в формате stl, obj, wrml 2. Создание материала (указание толщины, размера листа) 3. Выбор плоскости рассечения модели материалом, регулирование угла рассечения 4. ...3D-графика1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $15
https://vk.cc/9I4qX0 список задач для исправлений. Зеленым отмечено,что уже сделано Сайт написан на Symfony 4.CMS самописнаяСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $123
Ищу тех кто готов лить видео на ютуб. Работа очень простая, монотонная и не требует моего участия, я высылаю только деньги за проделанную работу! Тратить время на ваши вопросы не буду! Ниже ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт6 лет назад