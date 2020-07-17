Размещение объявлений

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рекрутинг (HR)
Закрыт16 заявок748 просмотров

Требуется (временно) ассистент рекрутера. Задачи: размещение объявлений на сайтах, в соц.сетях и досках объявлений, консультация по актуальным вакансиям и передача контактов рекрутеру. Работа несложная, но нужен опытный, ответственный и пунктуальный человек. За каждого трудоустроенного кандидата - 2000 рублей. 

5 лет назад
Irina08m
Ирина 
22 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Аббос
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Яросла
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Людмила
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Фарангис
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Влада
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Настя
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Зарина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
43 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Диас
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад

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