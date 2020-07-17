Здраствуйте, нужен помощник менеджера для удаленной работы, работа на %, гибкий график, желательно девушка, проводим обучение, со мной можно быть постоянно на связе. Меня зовут Яна, если ты девушка, которая хочет зарабатывать, то скорее жду ...
Размещение объявлений
Требуется (временно) ассистент рекрутера. Задачи: размещение объявлений на сайтах, в соц.сетях и досках объявлений, консультация по актуальным вакансиям и передача контактов рекрутеру. Работа несложная, но нужен опытный, ответственный и пунктуальный человек. За каждого трудоустроенного кандидата - 2000 рублей.
Заявки фрилансеров
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