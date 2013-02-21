Переводы, статьи, обзоры

Привет! Я Ира и я умею составлять из букв слова, а из слов предложения. А ещё у меня есть ЧЮ.

Предлагаю вам нанять меня за денежку, чтоб я накатала вам посты в соцсетях, написала статью, обзор или что-то ещё в таком духе.

Также умею в английский язык и могу сделать вам перевод любого текста с английского на русский или обратно с любыми словами, включая жаргонизмы, ругательства и профессиональные термины.

Способна сделать небольшой видеомонтаж в духе "склеить или обрезать видосы", наложить звук или простенькие эффекты.

Прекрасно общаюсь с людьми (опыт в продажах более 5 лет), способна угомонить максимально проблемных клиентов, которые приходят чисто поскандалить, работала в медицине и интимных товарах.

Можете ради интереса глянуть моё портфолио, но должна предупредить, что оно не обновлялось ауже несколько лет, так как я брала перерыв в удалённой работе (но вы можете дать мне заказ и помочь с этим;)