Irmera

Ирина Irmera

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Переводы, статьи, обзоры

Привет! Я Ира и я умею составлять из букв слова, а из слов предложения. А ещё у меня есть ЧЮ. 

Предлагаю вам нанять меня за денежку, чтоб я накатала вам посты в соцсетях, написала статью, обзор или что-то ещё в таком духе.

Также умею в английский язык и могу сделать вам перевод любого текста с английского на русский или обратно с любыми словами, включая жаргонизмы, ругательства и профессиональные термины.

Способна сделать небольшой видеомонтаж в духе "склеить или обрезать видосы", наложить звук или простенькие эффекты.

Прекрасно общаюсь с людьми (опыт в продажах более 5 лет), способна угомонить максимально проблемных клиентов, которые приходят чисто поскандалить, работала в медицине и интимных товарах.

Можете ради интереса глянуть моё портфолио, но должна предупредить, что оно не обновлялось ауже несколько лет, так как я брала перерыв в удалённой работе (но вы можете дать мне заказ и помочь с этим;)

Портфолио

Отзывы заказчиков

Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Расшифровать 1,5 часа аудио
Все ок
К сожалению, так вышло, что сотрудничество пришлось прекратить, т.к. заказчик долго не отвечал на сообщения. Если не брать это в расчёт, то в общем и целом всё было на уровне!
Ответный отзыв
alisa_traumwelt
Алиса 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
39 отзывов(-1)
$8
10 баллов
10 лет назад
Нужно расшифровать видео в текст (конференция)
Расшифровка сделана хорошо, по срокам нормально, качеством осталась довольна. Обращусь еще.
Получила чётко поставленное задание и оплату в срок. Сотрудничеством очень довольна! Рекомендую.
Ответный отзыв
Nuclear_Flower
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Написать несколько текстов
Довольна сотрудничеством с Ириной. Все тексты написаны качественно и очень быстро. Впредь буду и дальше к ней обращаться.
Получила от Катерины чёткое интересное задание и своевременную оплату за выполненную работу. Прекрасный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Dian4ik9180268
Диана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
$5
10 баллов
12 лет назад
Аудио в текст
Довольна исполнителем. Сделала все в срок и по умеренным ценам. Советую обращаться именно к ней.
Диана дала чёткое и подробное задание. Немного задержалась оплата, но это уже косяк платёжной системы. Сотрудничеством довольна!
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга