Iron_Stomatolog

Спасибо огромное, Александру, за качественно выполненную работу. Первые результаты я получил уже менее, чем через сутки после размещения заказа. Александр, очень обрадовал результатом. Выполнил все пожелания. Дал время подумать, принял все изменения и очень оперативно внес их в проект. За основу нашего заказа, мы взяли уже готовый проект, но мне очень не хотелось, чтобы это выглядело как "плагиат". Собственно, об этом я уточнял в переписке перед началом работ. В итоге мы получили отличную реализацию с новым свежим решением. Александру, огромное спасибо.