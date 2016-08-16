Iron_Stomatolog

Добрый день! Нам необходимо сделать сайт-визитку для супермаркета. Срочно. Есть только зарегистрированный домен и логотип для общего фона
Сайты «под ключ»1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Добрый день! Нам необходимо сделать сайт-визитку для супермаркета. Срочно. Есть только зарегистрированный домен и логотип для общего фона
Необходимо создать логотип для супермаркета. Вывеска + маленькая табличка. Основной элемент логотипа - птичка Киви. Есть очень простой набросок + фото желаемого конечного продукта.
Требуется программа-конструктор для подготовки спецификаций на торговое оборудование (стеллажи). База данных состоит из порядка 500 позиций. Подготовка сборок стеллажей имеется в техническом каталоге. Есть образец программы.