Iron_Stomatolog

Виктор Iron_Stomatolog

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$35
выплачено фрилансерам
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  • Сайт-визитка

    Добрый день! Нам необходимо сделать сайт-визитку для супермаркета. Срочно. Есть только зарегистрированный домен и логотип для общего фона

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа для супермаркета

    Необходимо создать логотип для супермаркета. Вывеска + маленькая табличка. Основной элемент логотипа - птичка Киви. Есть очень простой набросок + фото желаемого конечного продукта.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программа для расчета стеллажей

    Требуется программа-конструктор для подготовки спецификаций на торговое оборудование (стеллажи). База данных состоит из порядка 500 позиций. Подготовка сборок стеллажей имеется в техническом каталоге. Есть образец программы.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа для супермаркета
Отличный заказчик, хорошо поработали. Виктор четко понимал, что хочет получить в итоге, поэтому все прошло гладко и даже без правок. Всегда был на связи, приятен в общении. В целом, сотрудничеством крайне доволен и готов с удовольствием поработать еще. Рекомендую!
Спасибо огромное, Александру, за качественно выполненную работу. Первые результаты я получил уже менее, чем через сутки после размещения заказа. Александр, очень обрадовал результатом. Выполнил все пожелания. Дал время подумать, принял все изменения и очень оперативно внес их в проект. За основу нашего заказа, мы взяли уже готовый проект, но мне очень не хотелось, чтобы это выглядело как "плагиат". Собственно, об этом я уточнял в переписке перед началом работ. В итоге мы получили отличную реализацию с новым свежим решением. Александру, огромное спасибо.
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