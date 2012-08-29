Ivanov11

Саша Иванов Ivanov11

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Http://kingdomheaven.com/ топ 3 в google.com

    http://kingdomheaven.com/ нужно продвинуть топ 3 гугл ком на северную америку и ( латинскую ) ( Сайт мультиязычный сам меняет язык ) / нужно продвинуть по запросам ) Funeral Services 2) Ritual 3) Life ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Facebook advertising

    $50

    Нужно найти где сейчас находится реклама на фейсбуке. Ранее она находилась здесь &gt;&gt;&gt; https://www.facebook.com/ads/adboard/?type=stories Добрый день, Реклама (Те страницы сайты которые рекламируются и заплатили фейсбуку за рекламу ) Только нужна страница где она находится вся. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Раскрутка сайта в топ

    $1000

    Здравствуйте, нужно продвинуть сайт soclikes.com в топ google.com по запросу buy facebook likes , вот главный сайт конкурент нужно его обойти https://boostlikes.com/ . Если нужно будет можно сделать сайт как у ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить google ADWORDS

    $250

    Цель : рабочая компания в google adwords на сайте getfacebooklikes.co для привлечения клиентов на сайт soclikes.com с помощью переадресации. Так как реклама buy facebook likes отклоняется google adwords. Нужно как то обойти ...

    Google Ads
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт

    $100

    Нужно сделать сайт на подобии такого!Спасибо)http://www.perlon.net

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад