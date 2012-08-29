Нужно найти где сейчас находится реклама на фейсбуке. Ранее она находилась здесь >>> https://www.facebook.com/ads/adboard/?type=stories Добрый день, Реклама (Те страницы сайты которые рекламируются и заплатили фейсбуку за рекламу ) Только нужна страница где она находится вся. ...