ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! Ищу людей непосредственно связаных с интернет маркетингом и интернет брендингом.Для работы на договорных условиях над проектами: http://degavu.net ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ http://heaven.com.ua ИНТЕРНЕТ ИГРА Для подробного разговора просьба связаться по следуюшим контактам: Мобильный: 8068 666 01 ...
- Бренд-менеджмент2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10000
Требуеться быстрое и качественное создание интернет игры.Все подробности при переписки: ICQ:271 915 125Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт17 лет назад
Названия говорит само за себя.Все подробности при переписки ICQ:271-915-125Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Здравствуйте! Адрес ресурса: http://degavu.net Требуется создание посейщаемости от 3000 человек/месяц .Нужна реальная посейщаемость, а не накрутка щетчика.Работу отдам тому кто предложить оптимальный способ раскрутки за меньшую стоймость.Желательно звоните:8050 565 49 36 или стучите в iCQ: ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть Украинский информационно-развлекательный портал.Нужно увеличить его посейщаемость с нуля до 5000-10 000 посейщений в сутки.Желательно что бы вы находились на территории Украины.Присылайте ваши контакты будем общатся о цене и о том что вы предлагаете.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно поработать с базами данных и доработать некоторые моменты проекта.Желательно программист с Донецка или с Украины.Все подробности по телефону 8050 565 49 36 Кирилл (Звонки принимаются только с мобильных).Бюджет договорннойБазы данных1 исполнительЗавершен17 лет назад