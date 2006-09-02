JCCHASEZ

Кирилл Янов JCCHASEZ

 
NaN летУкраина/Донецк
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

8050 565 49 36

ICQ: 271 915 125

  • Брендовое продвижение интернет портала & RPG игр

    ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! Ищу людей непосредственно связаных с интернет маркетингом и интернет брендингом.Для работы на договорных условиях над проектами: http://degavu.net ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ http://heaven.com.ua ИНТЕРНЕТ ИГРА Для подробного разговора просьба связаться по следуюшим контактам: Мобильный: 8068 666 01 ...

    Бренд-менеджмент2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение интернет портала

    $250

    Здравствуйте! Адрес ресурса: http://degavu.net Требуется создание посейщаемости от 3000 человек/месяц .Нужна реальная посейщаемость, а не накрутка щетчика.Работу отдам тому кто предложить оптимальный способ раскрутки за меньшую стоймость.Желательно звоните:8050 565 49 36 или стучите в iCQ: ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать посейщаемость в 5000-10 000/сутки

    Есть Украинский информационно-развлекательный портал.Нужно увеличить его посейщаемость с нуля до 5000-10 000 посейщений в сутки.Желательно что бы вы находились на территории Украины.Присылайте ваши контакты будем общатся о цене и о том что вы предлагаете.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос баз данных и доработка проекта

    Нужно поработать с базами данных и доработать некоторые моменты проекта.Желательно программист с Донецка или с Украины.Все подробности по телефону 8050 565 49 36 Кирилл (Звонки принимаются только с мобильных).Бюджет договорнной

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад