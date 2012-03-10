1С, C#, C++

Контакты: [email protected], [email protected]

icq: 304882835

Технологии:

- C#,.NET 2.0, .NET 3.5, WPF, WCF, XML.

- C++, Win32API, MFC, Qt, ATL, ADO.NET, ODBC, COM, OLE, ActiveX.

- Базы данных MS SQL Server 2000 - 2005 T-SQL, Oracle 9,2 -10g(участвовал в больших проектах, в разработках репликации между удаленными серверами) PL\SQL, MySQL.

- Хорошо знаю протоколы TCP, UDP, HTTP,SMPP. Работал с WinSock’s.

- Интернет разработка: XHTML, CSS, PHP, JavaScript, Ajax. – опыт работы 3 месяца, веб - разработкой занялся совсем недавно.

Работал с SVN и Subversion.

В данный момент работаю программистом на платформе «1С Предприятие 8.1» с конфигурацией УПП для Украины 1.2 . До этого работал два года программистом С#+Oracle PL\SQL. Хорошие знания Net 3.5.

Опыт работы 1С 7.7 - 8 лет, опыт работы 1С 8.1 5 лет, работал как со стандартными конфигурациями УТП, УПП так и с нестандартными, работал с компонентой 1C++, поверхностные знания по бухгалтерии достаточные для программиста 1С. Есть опыт работы со сложными периодическими расчетами. Работал с 1С через COM. Организовывал обмен данными с помощью XML и dbf.

Личные качества: терпеливый, легко воспринимаю новую информацию, целеустремленный, усидчивый, опыт работы в коллективе, самостоятельно и удаленно.

Увлечения: изучение и освоение новейших технологий в области компьютерной техники, музыка, фантастическая литература.