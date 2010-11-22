JSKMD

Юрий Садчиков JSKMD

 
61 годРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обучение заказчика работе в Civil 3D

    Обучение в Skype работе с точками, с поверхностями, со структурными линиями, с вертикальной планировкой, объектами профилирования. Почасовая оплата на карточку или электронный кошелёк.

    Ландшафтный дизайн2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка нескольких моделей каркасов малых художественных форм

    Требуется художник+ специалист 3D Studio Max Разработка нескольких моделей каркасов малых художественных форм (планируется дальнейшее изготовление (сварка) этих фигур в металле из прутка или труб). Направление, тематика, ограничения форм оговариваются и уточняются при переговорах. Для ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Количественная оценка информации

    $500

    Есть строительный чертёж в формате JPEG или PDF. В чертеже существуют размеры, буквенно-цифровые обозначения деталей, отдельные слова примечаний. Каждый из перечисленных элементов, как аксиома, является единицей информации. Необходимо автоматизировать распознавание, подсчёт и суммирование этих единиц ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен анализатор графики (чертежей)

    $500

    Здравствуйте! Нужен анализатор графики (чертежей) в формате JPEG, TIFF, PDF то есть в том формате, в каком будет удобнее программисту. В нескольких словах -- нужен автоматизированный виртуальный сканирующий элемент, который "проходит" по чертежу (начинать с левого ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад