Здравствуйте! Нужен анализатор графики (чертежей) в формате JPEG, TIFF, PDF то есть в том формате, в каком будет удобнее программисту. В нескольких словах -- нужен автоматизированный виртуальный сканирующий элемент, который "проходит" по чертежу (начинать с левого ...