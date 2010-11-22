Обучение в Skype работе с точками, с поверхностями, со структурными линиями, с вертикальной планировкой, объектами профилирования. Почасовая оплата на карточку или электронный кошелёк.
- Ландшафтный дизайн2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется художник+ специалист 3D Studio Max Разработка нескольких моделей каркасов малых художественных форм (планируется дальнейшее изготовление (сварка) этих фигур в металле из прутка или труб). Направление, тематика, ограничения форм оговариваются и уточняются при переговорах. Для ...3D-графика6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Есть строительный чертёж в формате JPEG или PDF. В чертеже существуют размеры, буквенно-цифровые обозначения деталей, отдельные слова примечаний. Каждый из перечисленных элементов, как аксиома, является единицей информации. Необходимо автоматизировать распознавание, подсчёт и суммирование этих единиц ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте! Нужен анализатор графики (чертежей) в формате JPEG, TIFF, PDF то есть в том формате, в каком будет удобнее программисту. В нескольких словах -- нужен автоматизированный виртуальный сканирующий элемент, который "проходит" по чертежу (начинать с левого ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт13 лет назад