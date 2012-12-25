Jaguarik555

Аркадий Jaguarik555

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Курсы иностранных языков 'Говорун' - это образовательный центр, проводящий обучение как детей, так и взрослых с использованием новейших методик преподавания. Обучение проводится по основным уровням языковой компетенции с ориентацией на международные образовательные стандарты (от уровня Starter до уровня Advanced)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Krag
Пётр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется довести до ума магазин
PrestaShop
Понятные задания, проблем с оплатой нет.
Все работы выполнены в срок и на высшем уровне! Всем советую!
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