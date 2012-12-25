Jaguarik555

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Курсы иностранных языков 'Говорун' - это образовательный центр, проводящий обучение как детей, так и взрослых с использованием новейших методик преподавания. Обучение проводится по основным уровням языковой компетенции с ориентацией на международные образовательные стандарты (от уровня Starter до уровня Advanced)
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