Jaguarik555

Курсы иностранных языков 'Говорун' - это образовательный центр, проводящий обучение как детей, так и взрослых с использованием новейших методик преподавания. Обучение проводится по основным уровням языковой компетенции с ориентацией на международные образовательные стандарты (от уровня Starter до уровня Advanced)