JenSen77

Владимир JenSen77

 
38 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
3 года назад
SMM
Спасибо! Приятно было поработать!
Валерий выполнил работу быстро и качественно. Всегда на связи, сразу понимает что и как нужно сделать без лишних вопросов. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Wiseman1
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перевести текст с итальянского на немецкий
Рекомендую
Все быстро и качественно, и за супер цену! Всем рекомендую!
Ответный отзыв