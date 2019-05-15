Перевести составы кормов для котов и собак с английского на русский. 14 тыс символов.
- Транскрибация55 заявокЗакрыт3 года назад
Создать компанию для ФБ странички. Минимальная аудитория.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу копирайтера, который пишет на итальянском для написания текстов для заполнения сайта. Тематика - ремонт автомобильных дисков. Необходимо описать все стадии процесса ремонта. Сделать описание компании и тех моменты типа cookie файлы и обработка персональных ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать сайт на Wordpress, с качественным хостингом и еженедельным бэкапом, простые и понятные Google блоки, сайт будет представлять компанию и презентовать ее деятельность, то есть носить сугубо информативный характер, 2 языка с возможностью добавления ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
Перевести с итальянского на немецкий.Переводы8 заявокЗакрыт3 года назад
Перевести текст с итальянского на немецкий, 3734 символа, текст без многих сложных терминов, много повторяющихся слов.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Для небольшого интернет магазина с арт принтами нужены продающие тексты на английском языке и продвижение в соц сетях.Продающие тексты11 заявокЗакрыт5 лет назад
Для арт принтов нужны продающие тексты на английском языке, в дальнейшем возможное сотрудничество по ведению Инстаграм и Фейсбук, разыскивается креативный фрилансер. Для постоянного сотрудничества.Продающие тексты3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработка, настройка и продвижение рекламы на Фейсбук. Два языковых варианта - польский и русский, очень ограниченный сегмент.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт5 лет назад
Значит тема магазина - ...., для начала это будет около 20 позиций, потом ассортимент будет расширятся. Еще очень важный момент - что каждую единицу, по задумке, можно будет выбрать в нескольких размерах. В данном случае нам очень важна ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад