Вот пациент http://veramonroe-ru.1gb.ru/ при просмотре в вышеупомянутых браузерах проблемы с меню и дном. Интересует ваша цена и сроки
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Развивающаяся веб-студия заинтересована в привлечении сторонних специалистов. Если у вас есть опыт веб программирования и работы с популярными CMS. То мы готовы обеспечить вас работой. Интересуют люди адекватно оценивающие свой труд и время. "Самородки" с ценами за ...Прочее9 заявокЗакрыт13 лет назад
Отрисовать в векторе 10-15 ярких иконок для меню сайта СКАЧЕННЫЕ С ВАРЕЗНИКОВ ИКОНКИ МНЕ НЕ ПОДСОВЫВАТЬ! ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, при попытке обмануть - соответствующий отзыв! оставляйте цену, сроки терпятИконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Задачи - пополнять не реже 1раза в два дня, чистить форум, и прочее, новостная тематика первый месяц оплата от сделки далее с авансом, или договорПрочее14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть рабочий сайт без админки, нужно поставить его на самописную, шуструю CMS, контент переносить не надо, просто сохранить функционал и дизайн. ТЗ и прочее предоставлю кандидату, чье портфолио приглянется. Оставляйте ссылки на рабочий скриптСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт13 лет назад