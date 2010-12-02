Jigalloon

Женя Жилин Jigalloon

 
56 летРоссия/Сочи
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изправить баги IE8 и IE6

    Вот пациент http://veramonroe-ru.1gb.ru/ при просмотре в вышеупомянутых браузерах проблемы с меню и дном. Интересует ваша цена и сроки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ищу специалистов

    Развивающаяся веб-студия заинтересована в привлечении сторонних специалистов. Если у вас есть опыт веб программирования и работы с популярными CMS. То мы готовы обеспечить вас работой. Интересуют люди адекватно оценивающие свой труд и время. "Самородки" с ценами за ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки для меню сайта

    Отрисовать в векторе 10-15 ярких иконок для меню сайта СКАЧЕННЫЕ С ВАРЕЗНИКОВ ИКОНКИ МНЕ НЕ ПОДСОВЫВАТЬ! ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, при попытке обмануть - соответствующий отзыв! оставляйте цену, сроки терпят

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен администратор на сайт

    $250

    Задачи - пополнять не реже 1раза в два дня, чистить форум, и прочее, новостная тематика первый месяц оплата от сделки далее с авансом, или договор

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поставить на CMS

    $250

    Есть рабочий сайт без админки, нужно поставить его на самописную, шуструю CMS, контент переносить не надо, просто сохранить функционал и дизайн. ТЗ и прочее предоставлю кандидату, чье портфолио приглянется. Оставляйте ссылки на рабочий скрипт

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад