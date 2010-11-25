Нужен администратор на сайт

Нужен программист для поддержки работы сайта, а по сути - для внесения время от времени некоторых изменений, дополнений. Задания обычно несложные, но иногда нужна оперативность. Поэтому предпочтительней человек, имеющий свободное время и находящийся онлайн преимущественно ...