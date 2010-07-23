Требуется помощник в сателитостроении на постоянку

Обязанности:

1. Поиск уникального контента (не менее 90%, а его там предостаточно) на web.archive.org (тематики разные, оплата постранично).

2. Добавление этого контента в CMS по принципу обычного копирования со страницы на страницу (оплата постранично)

Прочее (необязательно):

- уникализация шаблона

- наблюдение за проектами в сапе (я говорю, что и где)

Всё очень просто, нужно только время, которого у меня к сожалению нет.

Особо не нагружаю. Объем работы не лимитирую.

Оплата по факту выполненой работы.