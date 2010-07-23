Требуется помощник в сателитостроении на постоянку

Нужен помощник на простые рутинные работы. приступить к работе без задержек + онлайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
1. Поиск уникального контента (не менее 90%, а его там предостаточно) на web.archive.org (тематики разные, оплата постранично).
2. Добавление этого контента в CMS по принципу обычного копирования со страницы на страницу (оплата постранично)
Прочее (необязательно):
- уникализация шаблона
- наблюдение за проектами в сапе (я говорю, что и где)
Всё очень просто, нужно только время, которого у меня к сожалению нет.
Особо не нагружаю. Объем работы не лимитирую.
Оплата по факту выполненой работы.
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