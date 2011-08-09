Сотрудник интернет-аукциона в Украине

Требуется модератор на постоянную удаленную работу на прайс-компарисон сайт. Модерирование каталога товаров ничем не похоже на модерирование форумов, сайтов знакомств и т.п. Задачи: - сортировка объектов (товаров) - работа с их свойствами В месяц нужно нарабатывать около ...
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Требуется менеджер интернет-аукциона.
Задачи и обязанности:
- работа с категориями;
- работа по контактам с партнерами в регионах;
- обновление баз данных категорий;
- контроль выплат - осуществление выплат;
- работа по продвижению(дается софт и базы сайтов для регистраций, а также список контактовв и инструкции по коммуникациям).
Оплата: ставка + %
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