Удаленный помощник для звонков по Москве и МО

Требуется удаленный помощник для совершения звонков клиентам компании.

Требования:

- Грамотная, чёткая речь

- Желательно, проживание в Москве.

Один звонок занимает не более 2-х минут. Суть задачи заключается в звонках (около 10 штук в день) клиентам компании по предоставленным контактным номерам для уточнения условий взаимодействия (звонки, как на городские номера, так и на мобильные). Клиенты территориально располагаются в Москве и МО.

Это не продажи и не опросы!

Оплата за звонок – 25 руб. на электронный кошелек. В оплату входят расходы на связь.

Свои кандидатуры присылайте на ящик: [email protected] или под проектом с указанием своего имени, телефонного номера по которому с вами можно будет связаться и место жительства (Все заявки будут скрыты)

Надеюсь на вашу помощь!