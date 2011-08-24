Модератор для каталога товаров (только англ.)

$400
ПрочееЗакрыт39 заявок843 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется модератор на постоянную удаленную работу на прайс-компарисон сайт. Модерирование каталога товаров ничем не похоже на модерирование форумов, сайтов знакомств и т.п.

Задачи:

- сортировка объектов (товаров)

- работа с их свойствами

В месяц нужно нарабатывать около 100 часов. Оплата: $4 в час. Онлайн необходимо появляться обязательно по будням в любое удобное ремя (3-4 часа в день). В выходные работать тоже можно.

Для работы необходим постоянный доступ в Интернет, аккаунт в Skype

Требования:

- хорошее знание английского языка (нужно читать и четко понимать описания к товарам на английском языке)

- ответственность

- внимательность

- хорошая самоорганизация

- обучаемость

- желательно техническое образование (необходимо разбираться в электронике и компьютерной технике)

Прием на работу по результатам голосового собеседования в Skype и выполнения тестового задания.

Рассматриваются кандидатуры из РФ или Казахстана.

12 лет назад
devilSNL
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется помощник в сателитостроении на постоянку

    Обязанности: 1. Поиск уникального контента (не менее 90%, а его там предостаточно) на web.archive.org (тематики разные, оплата постранично). 2. Добавление этого контента в CMS по принципу обычного копирования со страницы на страницу (оплата постранично) Прочее (необязательно): - уникализация шаблона - ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор форума

    На постоянную работу необходим администратор форума. Тематика – форекс и биржи, поэтому нужно быть в теме. Задачи: 1. Привести в порядок (удалить от ссылок, спама и проч.) текущую версию. За форумом постоянно следили, но недостаточно, поэтому почистить ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор проекта

    $500

    Международной языковой школе дистанционного обучения ILe-School (Los Angeles, CA, USA), на постоянную основу, требуются администраторы отвечающие за исполнение текущих задач внутри образовательного процесса школы. Основные задачи: 1) Работа с агентами: - консультирование по всем вопросам касающимся технической и ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен модератор на форум, посвященный вышивке

    Следить за порядком во всех разделах, контролировать общение и соблюдение правил форума, поддерживать общение. Основная задача – увеличивать популярность форума, количество участников и число интересных обсуждений. Дополнительные задачи: стимулировать появление новых интересных тем, стимулировать общение ...

    Прочее17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Удаленный администратор

    Нужен программист для поддержки работы сайта, а по сути - для внесения время от времени некоторых изменений, дополнений. Задания обычно несложные, но иногда нужна оперативность. Поэтому предпочтительней человек, имеющий свободное время и находящийся онлайн преимущественно ...

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор для онлайн игры

    $250

    На постоянную работу для онлайн игры требуется администратор. График свободный. Работа удалённая. Главная задача (цель) - развитие проекта(увеличение численности активных игроков) при минимальном недовольстве игрового сообщества. Обязанности: 1. Привлечение новых игроков = Организация рекламных компаний - "ручные" ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • На постоянную работу удаленный администратор

    На постоянную работу требуется удаленный администратор интернет проектов Работа идеальна для тех, кто работает дома, имеет доступ к интернет Хорший стабильный и постоянный приработок без проблем Подготовка договоров, счетов, актов, накладные ( формы уже готовые, нужно вводить только ...

    Прочее91 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент менеджер со знанием фотошопа (минимальным)

    $200

    Надо добавлять рекламные материалы в beta.novoteka.ru Работа 4 часа в день. Минимальные навыки редактирования фоток необходимы. Надо подбирать и редактировать фотки, писать текста и загонять в систему. При работе 4 часа в день от вас требуется до 50 ...

    Прочее40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад