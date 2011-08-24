Модератор для каталога товаров (только англ.)

Требуется модератор на постоянную удаленную работу на прайс-компарисон сайт. Модерирование каталога товаров ничем не похоже на модерирование форумов, сайтов знакомств и т.п.

Задачи:

- сортировка объектов (товаров)

- работа с их свойствами

В месяц нужно нарабатывать около 100 часов. Оплата: $4 в час. Онлайн необходимо появляться обязательно по будням в любое удобное ремя (3-4 часа в день). В выходные работать тоже можно.

Для работы необходим постоянный доступ в Интернет, аккаунт в Skype

Требования:

- хорошее знание английского языка (нужно читать и четко понимать описания к товарам на английском языке)

- ответственность

- внимательность

- хорошая самоорганизация

- обучаемость

- желательно техническое образование (необходимо разбираться в электронике и компьютерной технике)

Прием на работу по результатам голосового собеседования в Skype и выполнения тестового задания.

Рассматриваются кандидатуры из РФ или Казахстана.