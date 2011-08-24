Модератор для каталога товаров (только англ.)

Обязанности: 1. Поиск уникального контента (не менее 90%, а его там предостаточно) на web.archive.org (тематики разные, оплата постранично). 2. Добавление этого контента в CMS по принципу обычного копирования со страницы на страницу (оплата постранично) Прочее (необязательно): - уникализация шаблона - ...
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Требуется модератор на постоянную удаленную работу на прайс-компарисон сайт. Модерирование каталога товаров ничем не похоже на модерирование форумов, сайтов знакомств и т.п.
Задачи:
- сортировка объектов (товаров)
- работа с их свойствами
В месяц нужно нарабатывать около 100 часов. Оплата: $4 в час. Онлайн необходимо появляться обязательно по будням в любое удобное ремя (3-4 часа в день). В выходные работать тоже можно.
Для работы необходим постоянный доступ в Интернет, аккаунт в Skype
Требования:
- хорошее знание английского языка (нужно читать и четко понимать описания к товарам на английском языке)
- ответственность
- внимательность
- хорошая самоорганизация
- обучаемость
- желательно техническое образование (необходимо разбираться в электронике и компьютерной технике)
Прием на работу по результатам голосового собеседования в Skype и выполнения тестового задания.
Рассматриваются кандидатуры из РФ или Казахстана.
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