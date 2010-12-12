Ищу специалистов

Развивающаяся веб-студия заинтересована в привлечении сторонних специалистов.

Если у вас есть опыт веб программирования и работы с популярными CMS. То мы готовы обеспечить вас работой.

Интересуют люди адекватно оценивающие свой труд и время. "Самородки" с ценами за 10 000 за визитку не интересуют.

Если вы готовы, то давайте работать и зарабатывать вместе.