Помощник seo-оптимизатора

Клуб Музыкантов TREDA - это уникальный сервис http://www.treda.ru, который содержит огромную базу самых разнообразных артистов и предоставляет возможность заказа музыкантов, ведущих, диджеев, танцоров, звезд шоу-бизнеса и артистов оригинальных жанров для частных и корпоративных мероприятий.

Обязанности:

- ежедневное размещение статей на ресурсах из предоставленной базы

- пополнение базы

Условия:

- удаленная работа

- оплата ежемесячно 6000-8000р (первый раз - раз в две недели) по web-money, на банковскую карту, расчетный счет и т.п.

Требования:

- уверенное пользование ПК, интернетом

- внимательность

- ответственность

Для рассмотрения вашей кандидатуры, укажите контактные данные (e-mail, телефон, ФИО, желательно аккаунт в Skype) и пришлите письмо на адрес [email protected] с темой “Удаленная работа”