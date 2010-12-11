Помощник seo-оптимизатора

Здравствуйте, в связи с расширением интернет магазина, требуется ПОСТОЯННЫЙ онлайн консультант. Отвечать будете на абсолютно однотипные сообщения, ответы на которые уже есть на сайте\вконтакте. Похоже на тех. поддержку. Требования: 1) 18+ 2) Skype + микрофон 3)Желание работать и ...
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Клуб Музыкантов TREDA - это уникальный сервис http://www.treda.ru, который содержит огромную базу самых разнообразных артистов и предоставляет возможность заказа музыкантов, ведущих, диджеев, танцоров, звезд шоу-бизнеса и артистов оригинальных жанров для частных и корпоративных мероприятий.
Обязанности:
- ежедневное размещение статей на ресурсах из предоставленной базы
- пополнение базы
Условия:
- удаленная работа
- оплата ежемесячно 6000-8000р (первый раз - раз в две недели) по web-money, на банковскую карту, расчетный счет и т.п.
Требования:
- уверенное пользование ПК, интернетом
- внимательность
- ответственность
Для рассмотрения вашей кандидатуры, укажите контактные данные (e-mail, телефон, ФИО, желательно аккаунт в Skype) и пришлите письмо на адрес [email protected] с темой “Удаленная работа”
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