Требуется фрилансер для выполнения разных задач.

В фирму, занимающуюся автологистикой, требуется программист 1С на постоянную работу. Требования: Образование высшее / неполное высшее. Программирование в среде 1С:Предприятие 7.7 (начиная с "Бухгалтерия 6.0" и "Торговля и склад 7.5" Программирование в среде 1С:Предприятие 8.0 (УПП и Бухгалтерия) Программирование в ...