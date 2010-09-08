В фирму, занимающуюся автологистикой, требуется программист 1С на постоянную работу.

Требования:

Образование высшее / неполное высшее.

Программирование в среде 1С:Предприятие 7.7 (начиная с "Бухгалтерия 6.0" и "Торговля и склад 7.5"

Программирование в среде 1С:Предприятие 8.0 (УПП и Бухгалтерия)

Программирование в среде 1С:Предприятие 8.1

Программирование на языке PL/SQL (хранимые процедуры, триггеры, запросы, представления...)

MS SQL Server – настройка взаимодействия с 1С, создание отчетов, написание запросов

Знание основ управленческого и бухгалтерского учета.

Обязанности:

Написание конфигурации‚ администрирование 1С.

Переход с 1С 7.7 на 1С 8.1 (ВСЕ КОМПОНЕНТЫ)

MS SQL Server - настройка взаимодействия с 1С‚ создание отчетов‚ написание запросов.

разработка модулей системы по техническому заданию‚

организация и контроль потоков данных между различными базами данных‚

разработка модулей статистической обработки информации‚

составление инструкций по работе с конфигурацией и оформление технической документации‚ дальнейшее сопровождение‚

переработка стандартной конфигурации под требования компании‚

поддержка существующих и разработка новых программных модулей на базе 1С: 7.7 и 8.0

Зарплата по результатам собеседования.

Отправляйте свои резюме на почту [email protected] с пометкой "Разработчик 1С".