Требуется специалист 1-с Битрикс для запуска небольшого проекта.Только житель Москвы. В дальнейшем возможна постоянная работа по администрированию. Только физ. лицо. Компаниям не беспокоиться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В фирму, занимающуюся автологистикой, требуется программист 1С на постоянную работу.
Требования:
Образование высшее / неполное высшее.
Программирование в среде 1С:Предприятие 7.7 (начиная с "Бухгалтерия 6.0" и "Торговля и склад 7.5"
Программирование в среде 1С:Предприятие 8.0 (УПП и Бухгалтерия)
Программирование в среде 1С:Предприятие 8.1
Программирование на языке PL/SQL (хранимые процедуры, триггеры, запросы, представления...)
MS SQL Server – настройка взаимодействия с 1С, создание отчетов, написание запросов
Знание основ управленческого и бухгалтерского учета.
Обязанности:
Написание конфигурации‚ администрирование 1С.
Переход с 1С 7.7 на 1С 8.1 (ВСЕ КОМПОНЕНТЫ)
MS SQL Server - настройка взаимодействия с 1С‚ создание отчетов‚ написание запросов.
разработка модулей системы по техническому заданию‚
организация и контроль потоков данных между различными базами данных‚
разработка модулей статистической обработки информации‚
составление инструкций по работе с конфигурацией и оформление технической документации‚ дальнейшее сопровождение‚
переработка стандартной конфигурации под требования компании‚
поддержка существующих и разработка новых программных модулей на базе 1С: 7.7 и 8.0
Зарплата по результатам собеседования.
Отправляйте свои резюме на почту [email protected] с пометкой "Разработчик 1С".
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