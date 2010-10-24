Bitrix программист

Задачи: 1. Верстка дизайна (предоставляю готовый). - 8$ за 1 сайт. 2. Наполнение контентом (предоставляю готовый)- 7$ за 100 страниц. 3. Прописывание метатегов, легкая оптимизация - 5$ за 1 сайт. Сайтов будет много, можно сказать работа на постоянку.