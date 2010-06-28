Специалист по работе с рекламой

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Требования

• позитивное мышление;

• умение работать самостоятельно, творчески;

• обучаемость

Обязанности

• работа с информацией (сбор‚ обработка и анализ)‚ рекламой‚ Internet;

• создание, оптимизация и продвижение сайтов;

• работа с персоналом (подготовка и повышение квалификации специалистов)‚ наставничество;

• работа с клиентами‚ консультирование;

• разработка новых рекламных решений, инновационная деятельность;

• организация партнёрских программ;

• развитие филиалов в России и за рубежом.

Условия

• свободный график;

• личностный и карьерный рост;

• бесплатное обучение‚ повышение квалификации.

Участие в проекте может стать как основным, так и дополнительным источником дохода.

Запись на встречу с Руководителем по тел. 76-73-63, 89061598453 звонить с 8.00 до 11.00 и с 19.00 до 23.00. С уважением, Андрей Леонидович.

13 лет назад
andrej-babaskin
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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