Рекламному агентству требуется менеджер по контекстной рекламе. Регистрация компаний, поддержка, проведение рекламной компании. Контакт 348846473 Жду ваши ожидания и контактные данные
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования
• позитивное мышление;
• умение работать самостоятельно, творчески;
• обучаемость
Обязанности
• работа с информацией (сбор‚ обработка и анализ)‚ рекламой‚ Internet;
• создание, оптимизация и продвижение сайтов;
• работа с персоналом (подготовка и повышение квалификации специалистов)‚ наставничество;
• работа с клиентами‚ консультирование;
• разработка новых рекламных решений, инновационная деятельность;
• организация партнёрских программ;
• развитие филиалов в России и за рубежом.
Условия
• свободный график;
• личностный и карьерный рост;
• бесплатное обучение‚ повышение квалификации.
Участие в проекте может стать как основным, так и дополнительным источником дохода.
Запись на встречу с Руководителем по тел. 76-73-63, 89061598453 звонить с 8.00 до 11.00 и с 19.00 до 23.00. С уважением, Андрей Леонидович.
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