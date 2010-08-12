Требования • позитивное мышление; • умение работать самостоятельно, творчески; • обучаемость Обязанности • работа с информацией (сбор‚ обработка и анализ)‚ рекламой‚ Internet; • создание, оптимизация и продвижение сайтов; • работа с персоналом (подготовка и повышение квалификации специалистов)‚ наставничество; • работа с клиентами‚ ...
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Компания диллер Karcher в украине на работу требуется Администратор сайта. (Киев, Киевская обл.)
Требования:
- обязательность
- аккуратность
- быстрое изучение новых технологий
- оперативность отклика на необходимость внесения изменений/обновлений/устранений на сайтах
Знания и навыки:
- знание HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ PHP‚ MySQL
- дизайн сайта, умение нарисовать пару логотипов при необходимости
- отличные знания Oscommerce
- дополнительные навыки - будут вашим преимуществом
Виды работ:
- внесение правок в страницы и блоки имеющихся сайтов
- создание новых сайтов (детали при прямом общении)
- создание страниц и внесение предоставляемого контента
- добавление необходимых изменений и публикация новостей
- администрирование и техподдержка созданных сайтов
Оплата производится в зависимости от обьема работ. Возможно рассмотрение вариантов.
Резюме - [email protected]
Доп информация - icq 348846473
Тел - 0661644673
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