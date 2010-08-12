Администратор сайтов

Нескольким сайтам по продаже женских товаров требуется для тех. поддержки и развития человек с необязательно глубокими познаниями дизайнера, контент-менеджера, верстальщика. Стоит задача превращения ресурсов в женские журналы. Необходима возможность хотя бы раз в неделю появляться ...