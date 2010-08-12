Администратор сайтов

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Компания диллер Karcher в украине на работу требуется Администратор сайта. (Киев, Киевская обл.)

Требования:

- обязательность

- аккуратность

- быстрое изучение новых технологий

- оперативность отклика на необходимость внесения изменений/обновлений/устранений на сайтах

Знания и навыки:

- знание HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ PHP‚ MySQL

- дизайн сайта, умение нарисовать пару логотипов при необходимости

- отличные знания Oscommerce

- дополнительные навыки - будут вашим преимуществом

Виды работ:

- внесение правок в страницы и блоки имеющихся сайтов

- создание новых сайтов (детали при прямом общении)

- создание страниц и внесение предоставляемого контента

- добавление необходимых изменений и публикация новостей

- администрирование и техподдержка созданных сайтов

Оплата производится в зависимости от обьема работ. Возможно рассмотрение вариантов.

Резюме - [email protected]

Доп информация - icq 348846473

Тел - 0661644673

13 лет назад
Karcher-Ukraine
Артем Керхер 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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