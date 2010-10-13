Нужен помощник - заполнение сайта, легкая верстка,

Необходимые навыки

Базовое знание html

Базовое знание графического редактора для подготовки картинок под веб.

Возможность сделать реврайт

Подобрать фотографии под статью

Базовые знания по продвижению

- Подбирать ключевые фразы для продвижения, добавлять во внутреннюю систему статистики.

Если в какой-либо из областей нет опыта, не страшно, пишите, обсудим

в предложении жду цену в месяц, оплата электронными деньгами

Очень важно: аккуратность, надежность, внимательность

Занятость: 4 часа работы по рабочим дням (в районе 80 часов в месяц), желательно нахождение в онлайне во промежуток времени от 10 до 18 по москве.

можно обсудить полную занятость, если возникнет желание

В идеале человек должен вырасти с помощника до менеджера проекта или менеджера по ведению проектов клиентов.