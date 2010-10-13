Нужен помощник - заполнение сайта, легкая верстка,

Требуется специалист 1-с Битрикс для запуска небольшого проекта.Только житель Москвы. В дальнейшем возможна постоянная работа по администрированию. Только физ. лицо. Компаниям не беспокоиться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимые навыки
Базовое знание html
Базовое знание графического редактора для подготовки картинок под веб.
Возможность сделать реврайт
Подобрать фотографии под статью
Базовые знания по продвижению
- Подбирать ключевые фразы для продвижения, добавлять во внутреннюю систему статистики.
Если в какой-либо из областей нет опыта, не страшно, пишите, обсудим
в предложении жду цену в месяц, оплата электронными деньгами
Очень важно: аккуратность, надежность, внимательность
Занятость: 4 часа работы по рабочим дням (в районе 80 часов в месяц), желательно нахождение в онлайне во промежуток времени от 10 до 18 по москве.
можно обсудить полную занятость, если возникнет желание
В идеале человек должен вырасти с помощника до менеджера проекта или менеджера по ведению проектов клиентов.
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