Консультант интернет магазина (удаленно)

$250
ПрочееЗакрыт2 заявки325 просмотров
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Здравствуйте, в связи с расширением интернет магазина, требуется ПОСТОЯННЫЙ онлайн консультант. Отвечать будете на абсолютно однотипные сообщения, ответы на которые уже есть на сайте\вконтакте.

Похоже на тех. поддержку.

Требования:

1) 18+

2) Skype + микрофон

3)Желание работать и не пропадать.

С нас:

1) Оплата ежемесячно (можем чаще, как договоримся) Или наличными в Москве, или как вам удобно.

2) Гибкий график. Главное работать всю неделю без исчезновений. Кол-во часов в день, зависит от кол-ва сообщений клиентов. Будьте готовы к авралам, и свободным дням.

3) В зависимости от качества работы, повышение оклада + премии.

ЗП 5000-7000

Для связи:

skype: gogochina.ru

13 лет назад
gogochina
Андрей 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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