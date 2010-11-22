Консультант интернет магазина (удаленно)

Требуется специалист 1-с Битрикс для запуска небольшого проекта.Только житель Москвы. В дальнейшем возможна постоянная работа по администрированию. Только физ. лицо. Компаниям не беспокоиться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, в связи с расширением интернет магазина, требуется ПОСТОЯННЫЙ онлайн консультант. Отвечать будете на абсолютно однотипные сообщения, ответы на которые уже есть на сайте\вконтакте.
Похоже на тех. поддержку.
Требования:
1) 18+
2) Skype + микрофон
3)Желание работать и не пропадать.
С нас:
1) Оплата ежемесячно (можем чаще, как договоримся) Или наличными в Москве, или как вам удобно.
2) Гибкий график. Главное работать всю неделю без исчезновений. Кол-во часов в день, зависит от кол-ва сообщений клиентов. Будьте готовы к авралам, и свободным дням.
3) В зависимости от качества работы, повышение оклада + премии.
ЗП 5000-7000
Для связи:
skype: gogochina.ru
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