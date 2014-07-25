Julia97

Юлия Julia97

 
26 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Концертная афиша

    $7

    Расположение на книжном формате. Основная фотография расположена по центру. Верх и низ, обозначен широкими полями, где располагается основная информация, и логотип группы. Фото, логотип, и информация будут предоставлены. Приветствуется дизайнерское решение.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа

    $10

    Создать логотип для музыкальной группы c названием "Mercy"( прикрепляю примерные варианты шрифтов ). Цветовая гамма: черный, белый, бордовый. Использовать символику голубя (примерный файл прикрепляю)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание группы "Вконтакте"

    Необходимо создать группу в соц. сети "Вконтакте" Что требуется:наполнить группу всей информацией, разработать универсальный дизайн, оформить, подготовить к запуску. Фото, видео, аудио будут предоставлены.

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визитка-флаер

    Необходимо создать дизайн флаера формата А5. Дизайн располагается на двух сторонах. Предоставляются фотографии, которые необходимо скомбинировать на этом формате,также создать поле для текстовой информации. Сторона 1- основная фотография во весь формат, вверху заголовок, внизу ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа
Четко поставлена задача, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за качественную и профессиональную работу. Было приятно сотрудничать. Выполнено все в указанный срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Визитка-флаер
Благодарю за приятное сотрудничество! Мои лучшие рекомендации!
Большое спасибо за выполнение качественного проекта. Довольна на 100%.
Ответный отзыв