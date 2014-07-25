Расположение на книжном формате. Основная фотография расположена по центру. Верх и низ, обозначен широкими полями, где располагается основная информация, и логотип группы. Фото, логотип, и информация будут предоставлены. Приветствуется дизайнерское решение.
Действие аккаунта приостановлено!
- $7Дизайн продукции13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Создать логотип для музыкальной группы c названием "Mercy"( прикрепляю примерные варианты шрифтов ). Цветовая гамма: черный, белый, бордовый. Использовать символику голубя (примерный файл прикрепляю)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать группу в соц. сети "Вконтакте" Что требуется:наполнить группу всей информацией, разработать универсальный дизайн, оформить, подготовить к запуску. Фото, видео, аудио будут предоставлены.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать дизайн флаера формата А5. Дизайн располагается на двух сторонах. Предоставляются фотографии, которые необходимо скомбинировать на этом формате,также создать поле для текстовой информации. Сторона 1- основная фотография во весь формат, вверху заголовок, внизу ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Четко поставлена задача, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Благодарю за качественную и профессиональную работу. Было приятно сотрудничать. Выполнено все в указанный срок. Рекомендую!
$25
10 баллов
9 лет назад
Благодарю за приятное сотрудничество! Мои лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Большое спасибо за выполнение качественного проекта. Довольна на 100%.