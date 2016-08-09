Juliakotcova

Привлечение реальных людей в группу ВК. ЦА: женщины из определенного города. От 24 лет. Рассмотрю от 1000 до 10000 новых участников. Группа: совместные закупки детских игрушек. нужны заказы, поэтому, нужны только реальные люди. Предлагайте количество ...
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо: 1. Выкладывать фото в группу ВК. Фото нужно вытащить из прайса в формате excel. (Открываем эксель с помощью архива, и все нужные нам фото, Видим в одной папке). Все фото выкладываем в отдельный ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Наполнить группу в контакте рекламного агентства полного цикла. Новая пустая группа. Кроме логотипа и перечисления услуг - нет ничего. От вас: наполнение группы информацией, от нас - предоставление необходимых данных. Отвечу на все вопросы.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен логотип рекламного агентства с названием "новый день". Отвечу на все вопросы.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт9 лет назад
1) выполнить поиск фото товара по названию (обычно это первая-вторая картинка по выдаче в поисковике). Названия в таблице excel. Товар: детские игрушки. 2) загрузить фото товара в фотоальбом страницы в контакте, подписав название и ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад