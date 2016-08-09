Juliakotcova

Юлия Juliakotcova

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Участники в группу ВК

    Привлечение реальных людей в группу ВК. ЦА: женщины из определенного города. От 24 лет. Рассмотрю от 1000 до 10000 новых участников. Группа: совместные закупки детских игрушек. нужны заказы, поэтому, нужны только реальные люди. Предлагайте количество ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с группой в контакте

    Необходимо: 1. Выкладывать фото в группу ВК. Фото нужно вытащить из прайса в формате excel. (Открываем эксель с помощью архива, и все нужные нам фото, Видим в одной папке). Все фото выкладываем в отдельный ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение группы в контакте информацией

    Наполнить группу в контакте рекламного агентства полного цикла. Новая пустая группа. Кроме логотипа и перечисления услуг - нет ничего. От вас: наполнение группы информацией, от нас - предоставление необходимых данных. Отвечу на все вопросы.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск и добавление фото на страницу в контакте

    1) выполнить поиск фото товара по названию (обычно это первая-вторая картинка по выдаче в поисковике). Названия в таблице excel. Товар: детские игрушки. 2) загрузить фото товара в фотоальбом страницы в контакте, подписав название и ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад