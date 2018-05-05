Адаптивная верстка любой сложности. Качество, соблюдение сроков.

Меня зовут Артур! Я начинающий фрилансер и опытные разработчик веб страниц. С опытом более 4-х лет я владею такими навыками как HTML5, CSS3, PHP 5.5, node.js, jQuery, MVC framework, HTML/CSS, Bootstrap, OOP programming. Я создаю сайты с нуля и под ключ. Как начинающий фрилансер делаю все с минимальными ценами но с высоким качеством и подхожу к любой работе с ответственностью.

На данный момент работаю в компании Astudio как frontend разработчик.