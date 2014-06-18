Нужно разработать прелоадер для загрузки страницы сайта, используя изображение логотипа.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Нужно разработать прелоадер для загрузки страницы сайта, используя изображение логотипа.
Есть изображение логотипа, к которому необходимо создать 2-3 иллюстрации с эффектом Low Poly.
Нужны услуги веб дизайнера-иллюстратора для оформления страниц существующих сайтов компании. Знания работы в фотошопе мало. Наличие вкуса, понимание стилей и креативный подход к работе обязательно.
Необходимо разработать универсальный шаблон для e-mail рассылки компании под стиль существующего сайта для различных рассылок, информационных сообщений и т.п. В дальнейшем возможны и другие задачи (оформление страниц сайта, документов...)