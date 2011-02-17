Требуется написание 50 обзоров по тематике ОС Android. Общий объем в районе 100тыс символов. Темы статей - обзоры приложений и игр, а также инструкция для новичков. Наличие смартфона или планшета на Android - обязательно. Просьба указывать ...
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$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен простенький, но запоминающий логотип для сайта о системе Android. В нескольких размерах (Квадрат, небоскреб,широкий на шапку сайта) В логотипе должна быть четко видно тематика сайта (желательно проявить какую-то креативность), указано название и адрес сайта.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Требуются авторы на сайт о системе Android. Интересует как копирайт (обзоры приложений и игр для Android, Инструкции для новичков. Наличие смартфона или планшета на Android - обязательно), так и рерайт (поиск и рерайт новостей и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется рерайтер новостей на сайт о системе Android - статьи о новинки смартфонов, новости компаний, обзоры девайсов. Оплата от 1WMZ за 1 тыс символов. Работа на постоянной основе, от 3-4 статей в неделю. Писать на ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад