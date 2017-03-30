Kadokan

Андрей Kadokan

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Настройка и ведение рекламных кампаний Яндекс Директ,Google AdWords

- создание аккаунта Яндекс Директ,Google AdWords(можно на Вашем);

- анализ конкурентов;

- составление семантического ядра;

- настройка кампании под цели;

- написание релевантных объявлений;

- подключение РСЯ ;

- подключение КМС;

- настройка Ретаргетинга;

- UTM-метки для сквозной аналитики;

- заполнение быстрых ссылок;

- заполнение визитки;

- подбор минус слов;

- корректировка ставок перед запуском.

Фраз: от 2 000 ключей разной частотности (количество не ограничено)

Объявлений: 1 ключ = 1 объявление

Сроки: 1-3 дня.

SEO оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах.

1) Настройка и подготовка сайта к продвижению 

 - добавление сайта в Панели вебмастеров Яндекс и Google 

 - добавление сайта в каталог DMOZ и Яндекс 

 - создание файла robots.txt и загрузка в корневой каталог вашего сайта 

 - прописывание Host 

 - создание карты сайта 

 

2) Анализ и подбор ключевых фраз 

 - анализ ключевых слов конкурентов 

 - сбор ключевых фраз  

 - проверка частотности ключевых фраз 

 - разделение запросов по частотности и конкурентности 

3) Внутренняя оптимизация сайта 

3.1) Техническая оптимизация сайта. 

 - создание логической структуры сайта и навигационных ссылок 

 - определение и устранение битых ссылок сайта 

 - работа с микроразметкой

- работа с Метатегами 

3.2) Контент-продвижение сайта 

 - работа с текстом внутри сайта 

 - устранение дублирующихся title 

 - устранение дублирующихся description 

 - добавление ключевых слов в keyword 

 - работа со снипетами 

 - написание уникальных статей для блога 

4) Внешняя оптимизация сайта 

 - анализ ссылок 

 - анализ качества обратных ссылок на сайт 

 - перелинковка страниц сайта 

 - регистрация в каталогах 

 - закупка статей и вечных ссылок на тематических площадках и их фильтрация 

Отзывы заказчиков

umka223
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Настроить РК в Директе
Все хорошо! Продолжаем работать))
Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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