Настройка и ведение рекламных кампаний Яндекс Директ,Google AdWords

- создание аккаунта Яндекс Директ,Google AdWords(можно на Вашем);

- анализ конкурентов;

- составление семантического ядра;

- настройка кампании под цели;

- написание релевантных объявлений;

- подключение РСЯ ;

- подключение КМС;

- настройка Ретаргетинга;

- UTM-метки для сквозной аналитики;

- заполнение быстрых ссылок;

- заполнение визитки;

- подбор минус слов;

- корректировка ставок перед запуском.

Фраз: от 2 000 ключей разной частотности (количество не ограничено)

Объявлений: 1 ключ = 1 объявление

Сроки: 1-3 дня.

SEO оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах.

1) Настройка и подготовка сайта к продвижению

- добавление сайта в Панели вебмастеров Яндекс и Google

- добавление сайта в каталог DMOZ и Яндекс

- создание файла robots.txt и загрузка в корневой каталог вашего сайта

- прописывание Host

- создание карты сайта

2) Анализ и подбор ключевых фраз

- анализ ключевых слов конкурентов

- сбор ключевых фраз

- проверка частотности ключевых фраз

- разделение запросов по частотности и конкурентности

3) Внутренняя оптимизация сайта

3.1) Техническая оптимизация сайта.

- создание логической структуры сайта и навигационных ссылок

- определение и устранение битых ссылок сайта

- работа с микроразметкой

- работа с Метатегами

3.2) Контент-продвижение сайта

- работа с текстом внутри сайта

- устранение дублирующихся title

- устранение дублирующихся description

- добавление ключевых слов в keyword

- работа со снипетами

- написание уникальных статей для блога

4) Внешняя оптимизация сайта

- анализ ссылок

- анализ качества обратных ссылок на сайт

- перелинковка страниц сайта

- регистрация в каталогах

- закупка статей и вечных ссылок на тематических площадках и их фильтрация