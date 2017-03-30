Настройка и ведение рекламных кампаний Яндекс Директ,Google AdWords
- создание аккаунта Яндекс Директ,Google AdWords(можно на Вашем);
- анализ конкурентов;
- составление семантического ядра;
- настройка кампании под цели;
- написание релевантных объявлений;
- подключение РСЯ ;
- подключение КМС;
- настройка Ретаргетинга;
- UTM-метки для сквозной аналитики;
- заполнение быстрых ссылок;
- заполнение визитки;
- подбор минус слов;
- корректировка ставок перед запуском.
Фраз: от 2 000 ключей разной частотности (количество не ограничено)
Объявлений: 1 ключ = 1 объявление
Сроки: 1-3 дня.
SEO оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах.
1) Настройка и подготовка сайта к продвижению
- добавление сайта в Панели вебмастеров Яндекс и Google
- добавление сайта в каталог DMOZ и Яндекс
- создание файла robots.txt и загрузка в корневой каталог вашего сайта
- прописывание Host
- создание карты сайта
2) Анализ и подбор ключевых фраз
- анализ ключевых слов конкурентов
- сбор ключевых фраз
- проверка частотности ключевых фраз
- разделение запросов по частотности и конкурентности
3) Внутренняя оптимизация сайта
3.1) Техническая оптимизация сайта.
- создание логической структуры сайта и навигационных ссылок
- определение и устранение битых ссылок сайта
- работа с микроразметкой
- работа с Метатегами
3.2) Контент-продвижение сайта
- работа с текстом внутри сайта
- устранение дублирующихся title
- устранение дублирующихся description
- добавление ключевых слов в keyword
- работа со снипетами
- написание уникальных статей для блога
4) Внешняя оптимизация сайта
- анализ ссылок
- анализ качества обратных ссылок на сайт
- перелинковка страниц сайта
- регистрация в каталогах
- закупка статей и вечных ссылок на тематических площадках и их фильтрация