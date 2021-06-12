$100
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Задача: Создать и внедрить скрипт для гугл консоли который считывает значение уже опубликованных в консоли значений путем Console.log, на основании полученного значения выполнить перезагрузку страницы. Возможно нужную мне переменую и её значение можно взять ...
Добрый день. Собираю бота для браузерной игры, практически все настроено но всё еще нужна помощь, что бы довести до полной автоматизации. Так как сейчас ручная работа состоит в том, что когда перезапускаешь бразуер код ...