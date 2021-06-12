Kaineki

Павел Kaineki

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$45
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать разметку OpenGraph для сайта
Все хорошо, спасибо
1
Ответный отзыв