Kaizerfriz

Inter Inter Kaizerfriz

 
59 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать СЕО текст

    Написать СЕО текст для развлекательного сайта со словами: юмор приколы прикольная фотоподборка видеоприколы прикольный сайт эротика девушки ню фото частное фото красивые блондинки красивые брюнетки

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Установить модуль "Печати" на dle
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата
Робота выполнена быстро и качественно!
Ответный отзыв