Karamel_ka

Наталия Karamel_ka

 
34 годаРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Типографика (создание "изображений из слов")

    Требуется создать несколько (для начала 5-10) изображений вот в таком стиле: http://text-image.ru/_ph/1/637785942.jpg http://webitect.net/wp-content/uploads/2009/09/21.jpg http://25.media.tumblr.com/tumblr_m5tj53UCQJ1qh0381o1_500.jpg http://allisterf.files.wordpress.com/2013/02/allister-frost-word-cloud-heart.jpg Предоставлю описание формы нужного объекта (сердце, облако, кубок и т.п.) и "словарный запас" для его наполнения. От исполнителя - умение оформлять подобные объекты и подбирать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать шаблон картонной коробки по образцу

    Необходим шаблон сувенирной картонной коробки в формате pdf, готовый к распечатке. Образец прикреплен к заданию, но размеры и соотношения сторон нужны другие (эта информация будет предоставлена исполнителю). В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость работы и ориентировочные ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Типографика (создание "изображений из слов")
Сотрудничеством остался доволен. Всем советую как хорошего и адекватного заказчика. Помимо четкости и конкретики заказа, а также своевременной оплаты порадовало понимание всех тонкостей и нюансов исполнения! В общем рекомендую к сотрудничеству!
Артем очень ответственный исполнитель, который готов внимательно исполнять пожелания заказчика и, при необходимости, предлагать собственные идеи. Работает оперативно, в общении - адекватен.
Ответный отзыв
kudrilona
Илона 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать шаблон картонной коробки по образцу
Все прошло отлично! Наталья - прекрасный заказчик. Постановка задачи, оплата, коммуникация - все на высшем уровне! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Было очень приятно работать с Илоной! Её профессионализм составляет как высокое качество работы, так и соблюдение сроков. Адекватная стоимость услуг и оперативная связь также весьма порадовали.
Ответный отзыв