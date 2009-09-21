Karamel_ka

Требуется создать несколько (для начала 5-10) изображений вот в таком стиле: http://text-image.ru/_ph/1/637785942.jpg http://webitect.net/wp-content/uploads/2009/09/21.jpg http://25.media.tumblr.com/tumblr_m5tj53UCQJ1qh0381o1_500.jpg http://allisterf.files.wordpress.com/2013/02/allister-frost-word-cloud-heart.jpg Предоставлю описание формы нужного объекта (сердце, облако, кубок и т.п.) и "словарный запас" для его наполнения. От исполнителя - умение оформлять подобные объекты и подбирать ...