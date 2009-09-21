Karamel_ka

Требуется создать несколько (для начала 5-10) изображений вот в таком стиле: http://text-image.ru/_ph/1/637785942.jpg http://webitect.net/wp-content/uploads/2009/09/21.jpg http://25.media.tumblr.com/tumblr_m5tj53UCQJ1qh0381o1_500.jpg http://allisterf.files.wordpress.com/2013/02/allister-frost-word-cloud-heart.jpg Предоставлю описание формы нужного объекта (сердце, облако, кубок и т.п.) и "словарный запас" для его наполнения. От исполнителя - умение оформлять подобные объекты и подбирать ...
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим шаблон сувенирной картонной коробки в формате pdf, готовый к распечатке. Образец прикреплен к заданию, но размеры и соотношения сторон нужны другие (эта информация будет предоставлена исполнителю). В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость работы и ориентировочные ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством остался доволен. Всем советую как хорошего и адекватного заказчика. Помимо четкости и конкретики заказа, а также своевременной оплаты порадовало понимание всех тонкостей и нюансов исполнения! В общем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Артем очень ответственный исполнитель, который готов внимательно исполнять пожелания заказчика и, при необходимости, предлагать собственные идеи. Работает оперативно, в общении - адекватен.
$10
10 баллов
10 лет назад
Все прошло отлично! Наталья - прекрасный заказчик. Постановка задачи, оплата, коммуникация - все на высшем уровне! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Илоной! Её профессионализм составляет как высокое качество работы, так и соблюдение сроков. Адекватная стоимость услуг и оперативная связь также весьма порадовали.