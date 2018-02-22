Karasu2018

Опытный фрилансер, выполню по возможности любые задания

Опытный специалист по наполнению, модерации и управлении сайтами под различными платформами (Битрикс, Joomla, Wordpress и т.д.), по ведению и продвижению контента в социальных сетях, в моих группах охват уже более 10 000 подписчиков, ссылки https://vk.com/karasu_region , https://ok.ru/karasuregion , https://www.instagram.com/karasu_region10/ , https://www.facebook.com/2014karasu/ , https://www.youtube.com/channel/UCqJxCOfyaKy2joc5DnThO1Q , https://www.youtube.com/channel/UCblAXTI2LXq7J98QuIbdXlg .

Грамотно могу продвигать Ваши товары и услуги. Создание качественных видео.

Берусь за любые задания (по возможности).