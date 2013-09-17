Качественно, информативно, уникально, с душой.
Доброго времени суток, уважаемый заказчик. За приемлемое денежное вознаграждение с удовольствием выполню для Вас:
1. качественный перевод:
- с русского на английский,
- с английского на русский;
2. написание статей на абсолютно любую тематику;
3. глубокий рерайтинг;
4. корректировку и редактирование текстов.
Имею высшее экономическое (специальность "учет и аудит") и филологическое (специальность "английский перевод") образование.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Очень качественный и осознанный перевод со знанием дела. Строго рекомендую к сотрудничеству и буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
$50
10 баллов
10 лет назад
Екатерина пишет хорошие, легко читаемые статьи. Рекомендую для сотрудничества как хорошего копирайтера.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было приятно сотрудничать.
Переводы
1 отзыв
от $4
от 1 дня
#303
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#913
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1649