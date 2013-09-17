KateBusilkova

Екатерина KateBusilkova

 
33 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественно, информативно, уникально, с душой.

Доброго времени суток, уважаемый заказчик.  За приемлемое денежное вознаграждение с удовольствием выполню для Вас:

1. качественный перевод:

- с русского на английский,

- с английского на русский; 

2. написание статей на абсолютно любую тематику; 

3. глубокий рерайтинг; 

4. корректировку и редактирование текстов.

Имею высшее экономическое (специальность "учет и аудит") и филологическое (специальность "английский перевод") образование.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!

Написание статей
Отзывы заказчиков
ivanivan06
Алия 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов
$100
10 баллов
9 лет назад
Переводчик на утреннее время
Очень качественный и осознанный перевод со знанием дела. Строго рекомендую к сотрудничеству и буду обращаться еще!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Ответный отзыв
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Статьи по теме финансы
Екатерина пишет хорошие, легко читаемые статьи. Рекомендую для сотрудничества как хорошего копирайтера.
Отличный заказчик. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $4
от 1 дня
#303
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#913
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1649