Дизайн и верстка сайтов

Добрый день! WEB - Студия "Атлас"Разработка сайтов и их продвижение.Мы, команда профессионалов, имеющая многолетний опыт работы в области создания сайтов и их продвижения. Делаем различные сайты. От обычного блога до полноценного интернет-магазина :- landing-page;- сайт-визитка;- корпоративные сайты;- интернет-магазины;- и прочее...Имеем собственный движок для управления сайтом (админка). Навыки:- Адаптивный дизайн;- Разработка дизайна для сайта, согласно вашим пожеланиям; - SEO оптимизация и продвижение сайтов;- Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ Google Adwords. Если вас заинтересовало данное предложение напишите мне и я отвечу на ваши вопросы.