Ket_107

Екатерина Ket_107

 
39 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Графический дизайнер

ОБО МНЕ

Графический дизайнер. Образование высшее, художественно-графическое.

Опыт работы в рекламных агентствах, стаж более 15 лет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

  • Разработка дизайна и подготовка макетов полиграфической продукции (постеров, плакатов, афиш, баннеров. сити-лайтов, визиток, флаеров, листовок);
  • Разработка дизайна наружной рекламы;
  • Подготовка файлов к печати, а так же фотомонтаж и разработка коллажей;
  • Подготовка макета к плотерной порезке, отрисовка логотипов.
  • Разработка дизайна баннеров для соцсетей.
  • Работа на плоттере;
  • Cублимационноя печать, шелкотрафаретная, фотовыводы.
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций. ﻿
  • Надёжность и пунктуальность.
  • Исполнительность и соответствие заявленым срокам.
  • 100% ответственность за качественный результат своего труда.
  • ﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.
Профессиональные навыки

  • Владею свободно основными дизайнерскими приложениямиCorelDraw, Photoshop, Illustrator.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

Ссылка на портфолио: ket2014.portfoliopen.com

Email: [email protected]

Телефон (вайбер, телеграм, ): 380678335163

skype: ekaterina48223

Монобанк: 5375 4114 0463 8434

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С творческим уважением, Екатерина!

IllustratorPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ
Фирменный стиль
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#182
Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#197
Дизайн продукции
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#232
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#680