Графический дизайнер

ОБО МНЕ

Графический дизайнер. Образование высшее, художественно-графическое.

Опыт работы в рекламных агентствах, стаж более 15 лет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Разработка дизайна и подготовка макетов полиграфической продукции (постеров, плакатов, афиш, баннеров. сити-лайтов, визиток, флаеров, листовок);

Разработка дизайна наружной рекламы;

Подготовка файлов к печати, а так же фотомонтаж и разработка коллажей;

Подготовка макета к плотерной порезке, отрисовка логотипов.

Разработка дизайна баннеров для соцсетей.

Работа на плоттере;

Cублимационноя печать, шелкотрафаретная, фотовыводы.

Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций. ﻿

Надёжность и пунктуальность.

Исполнительность и соответствие заявленым срокам.

100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

Владею свободно основными дизайнерскими приложениямиCorelDraw, Photoshop, Illustrator.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

Email: [email protected]

Телефон (вайбер, телеграм, ): 380678335163

skype: ekaterina48223

Монобанк: 5375 4114 0463 8434

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С творческим уважением, Екатерина!