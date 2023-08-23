Графический дизайнер
ОБО МНЕ
Графический дизайнер. Образование высшее, художественно-графическое.
Опыт работы в рекламных агентствах, стаж более 15 лет
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- Разработка дизайна и подготовка макетов полиграфической продукции (постеров, плакатов, афиш, баннеров. сити-лайтов, визиток, флаеров, листовок);
- Разработка дизайна наружной рекламы;
- Подготовка файлов к печати, а так же фотомонтаж и разработка коллажей;
- Подготовка макета к плотерной порезке, отрисовка логотипов.
- Разработка дизайна баннеров для соцсетей.
- Работа на плоттере;
- Cублимационноя печать, шелкотрафаретная, фотовыводы.
- Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций.
- Надёжность и пунктуальность.
- Исполнительность и соответствие заявленым срокам.
- 100% ответственность за качественный результат своего труда.
- Доброжелательность и легкость в общении.
- Владею свободно основными дизайнерскими приложениямиCorelDraw, Photoshop, Illustrator.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙСсылка на портфолио: ket2014.portfoliopen.com
Email: [email protected]
Телефон (вайбер, телеграм, ): 380678335163
skype: ekaterina48223
Монобанк: 5375 4114 0463 8434
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С творческим уважением, Екатерина!
Портфолио
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