Kid_Koala

Степан Kid_Koala

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественное SEO продвижение: ручная настройка, эффективные тексты, полностью прозрачная работа.

Что я делаю:

SEO продвижение

  • Аудит и технический анализ сайтов;
  • Анализ конкурентов;
  • Внутренняя оптимизация;
  • Составление семантического ядра;
  • Линкбилдинг (ссылочное продвижение);
  • Контекстное наполнение сайта (продающие тексты, информационные тексты);
  • Повышение траста и ТИЦ сайта;
  • Рост трафика и продаж;
  • Вывод из-под фильтра Яндекса.
SMM продвижение

  • Ведение аккаунтов и групп в социальных сетях;
  • Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях;
  • Продвижение в блогах и на форумах;
Управление репутацией в сети
  • Нейтрализация негатива;
  • Положительные отзывы;
  • Крауд-маркетинг;
  • Пресс-релизы

Что я НЕ делаю:

  • Автоматические накрутки показателей;
  • Прогоны по каталогам;
  • Черный SEO;
  • Накрутку поведенческих факторов роботами;
  • Наполнение переспамлеными, копипастными, неуникальными текстами;
  • Автоматический подбор площадок для линкбилдинга и автоматическую закупку ссылок;
  • Загон сайта под фильтры.

Почему со мной удобно работать:

  • На связи с 9:00 до 22:00 мск.;
  • Зарегистрирован как ИП, имею возможность работать по договору и по безналичному расчету с организациями;
  • Закупки с ваших аккаунтов - вы видите, куда были потрачены ваши деньги;
  • Продолжаю следить за проектами в течение 1 месяца, после их полной сдачи заказчику.
  • Даю бесплатные советы и консультации в смежных областях (дизайн сайта, верстка, улучшения на сайте);
  • Одновременно веду только один проект.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Настройка конетекста (Яндекс поиск и РСЯ)
Приятно было поработать, оплата всегда вовремя, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличная быстрая и четкая настройка рекламы "под ключ". Исполнитель всегда на связи. Общаться было просто, все просьбы выполнял даже после получения 100% оплаты. Безусловно рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
rdmt
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Изменить структуру сайта на Wordpress
WordPress
Отличный заказчик, грамотно и внятно поставил задачи. В процессе работы давал постоянную и, главное, своевременную обратную связь. Оплатил заказ без задержек. Обязательно рекомендую к сотрудничеству.
Обратились к Дмитрию за правками на сайт на Вордпрессе. Впечатления от работы крайне положительные. Дмитрий в ходе работы всегда был на связи, реагировал на комментарии мгновенно. К качеству работ вопросов нет. Проконсультировал по работе с админкой и в качестве личной инициативы внес ряд полезных правок на сайте, не оговоренных в ТЗ. Безусловно могу рекомендовать этого исполнителя.
Ответный отзыв