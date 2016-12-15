Обратились к Дмитрию за правками на сайт на Вордпрессе. Впечатления от работы крайне положительные. Дмитрий в ходе работы всегда был на связи, реагировал на комментарии мгновенно. К качеству работ вопросов нет. Проконсультировал по работе с админкой и в качестве личной инициативы внес ряд полезных правок на сайте, не оговоренных в ТЗ. Безусловно могу рекомендовать этого исполнителя.