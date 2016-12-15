Нужно загрузить товары на сайт. Модуль пакетной загрузки товаров Поставщики v8.8.1. Файл с товарами в xml готов. Нужно проверить правильность настроек и заполнение прайса и собственно залить товары.
Что я делаю:
SEO продвижение
- Аудит и технический анализ сайтов;
- Анализ конкурентов;
- Внутренняя оптимизация;
- Составление семантического ядра;
- Линкбилдинг (ссылочное продвижение);
- Контекстное наполнение сайта (продающие тексты, информационные тексты);
- Повышение траста и ТИЦ сайта;
- Рост трафика и продаж;
- Вывод из-под фильтра Яндекса.
- Ведение аккаунтов и групп в социальных сетях;
- Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях;
- Продвижение в блогах и на форумах;
- Нейтрализация негатива;
- Положительные отзывы;
- Крауд-маркетинг;
- Пресс-релизы
Что я НЕ делаю:
- Автоматические накрутки показателей;
- Прогоны по каталогам;
- Черный SEO;
- Накрутку поведенческих факторов роботами;
- Наполнение переспамлеными, копипастными, неуникальными текстами;
- Автоматический подбор площадок для линкбилдинга и автоматическую закупку ссылок;
- Загон сайта под фильтры.
Почему со мной удобно работать:
- На связи с 9:00 до 22:00 мск.;
- Зарегистрирован как ИП, имею возможность работать по договору и по безналичному расчету с организациями;
- Закупки с ваших аккаунтов - вы видите, куда были потрачены ваши деньги;
- Продолжаю следить за проектами в течение 1 месяца, после их полной сдачи заказчику.
- Даю бесплатные советы и консультации в смежных областях (дизайн сайта, верстка, улучшения на сайте);
- Одновременно веду только один проект.
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
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Ищу верстальщика на opencart 2.3 или позднее. Нужно сверстать интернет-магазин по макету. Подключить поиск, внутреннюю логику прописать, разместить на хост, подключить домен.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
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Необходимо сделалть рерайт и повысить уникальность дипломной работы по антиплагиату до 81%. Тема "Управление материально-техническим обеспечением современной строительной организации". Объем работы составляет 95 стр. можно сократить до 60-70 стр., без потери смысла. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен интернет-магазин на ModX. Сроки и цена ваша.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо создать интернет магазин на платформе MODX. Есть готовый макет и ТЗ. Приоритет - цена и качество.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад