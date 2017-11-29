Профессиональная верстка HTML5 | CSS3 | jQuery
Гарантирую 4 основных вещи:
- невысокая стоимость роботы;
- робота будет сделана к дедлайну;
- ожидаемые результаты, которые соответствуют поставленным целям (тз);
- невозможность отказаться от недоделаной роботы.
E-mail:[email protected]
Навыки, используемые технологии:
- HTML5, CSS3
- BEM
- SASS, LESS, GULP
- JavaScript, jQuery
- Mobile First
- Адаптивная, резиновая верстка
- Оптимизация под ретину
- Graceful degradation, Рixel perfect при необходимости
Портфолио
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