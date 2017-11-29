Kipi

Виталий Гратий Kipi

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка HTML5 | CSS3 | jQuery

Гарантирую 4 основных вещи:

  • невысокая стоимость роботы;
  • робота будет сделана к дедлайну;
  • ожидаемые результаты, которые соответствуют поставленным целям (тз);
  • невозможность отказаться от недоделаной роботы.

E-mail:

 [email protected]

Навыки, используемые технологии:

  • HTML5, CSS3
  • BEM
  • SASS, LESS, GULP
  • JavaScript, jQuery
  • Mobile First
  • Адаптивная, резиновая верстка
  • Оптимизация под ретину
  • Graceful degradation, Рixel perfect при необходимости
JavascriptHTMLjQuerySASSGulp
Портфолио