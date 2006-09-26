Необходимо интегрировать форум WoltLab Burning Board 2.3.3 в систему SetCMS 3.6.7: 1. Удалить стандартный форум ситемы SetCMS (кроме главной страницы форума) без ущерба для работы остальных модулей и блока ситемы 2. Сделать блок Новое на ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Организовать экспорт заголовков последних 5 объявлений из каждого раздела доски объявлений (реализована на рнр с использованием базы данных на текстовых файлах http://illusionweb.ru/) http://board.kipiasoft.com на главную страницу сайта www.kipiasoft.com Скрипт доски объявлений будет выслан победителю тендера!Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо в дополнение к существующему файлу remote_headlines.php входящего в пакет CuteNews v1.3.1 rus и отвечающий за экспорт заголовков новостей через javascript создать файл позволяющий экспротировать новости проекта через javascript в следующем составе: Категория ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
логотип + комплект баннеров для тематической баннерообменной сети: банер 468 х60 + банер 100х120 + банер 88х31 тематика - контрольно измерительные приборы (основная), промышленная электроника и электротехника. Возможно долгосрочное сотрудничествоБаннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
На первом этапе: создание скрипта каталога ссылок. С возможностью добавлениия любым пользователем своей ссылки. Ссылка добавляется автоматически в каталог после того как скрипт проверит: 1. наличие обратной ссылки на сайт 2. Работоспособность e-mail адреса оставленного пользователем при ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад