KipiaSoft

А.В. Калиниченко KipiaSoft

 
53 годаРоссия/Волгоград
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Автор и администратор проектов KipiaSoft

  • Интеграция форума WBB 2.3.3 в SetCMS 3.6.7

    $100

    Необходимо интегрировать форум WoltLab Burning Board 2.3.3 в систему SetCMS 3.6.7: 1. Удалить стандартный форум ситемы SetCMS (кроме главной страницы форума) без ущерба для работы остальных модулей и блока ситемы 2. Сделать блок Новое на ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Организация экспорта объявлений

    $50

    Организовать экспорт заголовков последних 5 объявлений из каждого раздела доски объявлений (реализована на рнр с использованием базы данных на текстовых файлах http://illusionweb.ru/) http://board.kipiasoft.com на главную страницу сайта www.kipiasoft.com Скрипт доски объявлений будет выслан победителю тендера!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модернизация скрипта экспорта новостей CuteNews

    $20

    Необходимо в дополнение к существующему файлу remote_headlines.php входящего в пакет CuteNews v1.3.1 rus и отвечающий за экспорт заголовков новостей через javascript создать файл позволяющий экспротировать новости проекта через javascript в следующем составе: Категория ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип + баннеры (468х60, 100х120, 88х31)

    логотип + комплект баннеров для тематической баннерообменной сети: банер 468 х60 + банер 100х120 + банер 88х31 тематика - контрольно измерительные приборы (основная), промышленная электроника и электротехника. Возможно долгосрочное сотрудничество

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Каталог ссылок

    $100

    На первом этапе: создание скрипта каталога ссылок. С возможностью добавлениия любым пользователем своей ссылки. Ссылка добавляется автоматически в каталог после того как скрипт проверит: 1. наличие обратной ссылки на сайт 2. Работоспособность e-mail адреса оставленного пользователем при ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
alex-yashin
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Модернизация скрипта экспорта новостей CuteNews
Пунктуальный и надежный заказчик.
Сделано быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Логотип + баннеры (468х60, 100х120, 88х31)
Заказчик высокого уровня, было приятно с ним сотрудничать! Мнение об этом человеке очень хорошее! Всё четко и понятно объяснил что именно он хочет увидеть! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
благодарю за быстрое и качественное выполнение работ. Всем рекомендую! Планируем и в дальнейшем привлекать для графических работ для наших проектов!
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