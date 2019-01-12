Монтаж, перевод, фотошоп
Привет, меня зовут Крим. Я Занимаюсь легким переводом, монтажом видео и редактированием фотографий, а так же могу сделать Вам превью, аватар или шапку.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Работа со шрифтами207 просмотров
- Обработка фото-видео, добавление шрифтов, теней215 просмотров
- Обработка фото-видео, добавление шрифтов, теней160 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга