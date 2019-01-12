Kiss6X

Крим Бондаренко Kiss6X

 
24 годаРоссия/Омск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Монтаж, перевод, фотошоп

Привет, меня зовут Крим. Я Занимаюсь легким переводом, монтажом видео и редактированием фотографий, а так же могу сделать Вам превью, аватар или шапку.

Photoshop
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга