Верстка - качественно, в срок. Работаю с душой!!!
SKILLS:
- html5/css3, jQuery, Less, Jade, Gulp.
- Adaptive/responsive.
- Кроссбраузерность- Chrome, Mozilla,
Safari, Opera, IE9+ (если требуется версия ниже обсуждается отдельно).
- Twitter Bootstrap 3(4), Pixel Perfect.
- Вёрстка e-mail писем.
- Интеграция вёрстки "с нуля" и на готовый шаблон CMS Wordpress, Joomla, Opencart.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Написание логичного, грамотного и продуманного кода.
- Комментарии.
- Спрайты.
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
6 лет назад
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошел очень ответственно, выполнил все быстро, всегда на связи. Код написан без "мусора", четко. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Было приятно посотрудничать.
Ответный отзыв
Спасибо Екатерине! Буду рад дальнейшему сотрудничеству! -Всем рекомендую!
$85
9 баллов
6 лет назад
Хороший верстальщик, ориентируется в коде, помог сделать несколько пунктов из большого задания, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо Сергею! - Чёткое ТЗ - полное взаимопонимание - моментальная оплата + новый опыт! Всем рекомендую!
$75
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель. Всё четко по ТЗ. Также предлагалась инициатива со стороны Константина. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Олександру за интересный проект! -Чётко поставленная задача - моментальная оплата! Коммуникация на высоте! Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Всем рекомендую!!!
$30
10 баллов
8 лет назад
Плюсы: До начала проекта Константин сообщил все возможные для связи контакты. Находился онлайн большую часть дня и оперативно вносил изменения. Не раз проявлял инициативу и предлагал улучшения. Взял на себя создание мобильной версии, хотя макет был только под десктоп. Реализовал не совсем четко описанные в ТЗ функции в рамках первоначально оговоренной цены. Чистый код и структура файлов сверстанного макета . Минусов, из-за которых я бы 100% отказался от дальнейшего сотрудничества нет. Были мелкие рабочие моменты, иногда из-за недопонимания, иногда из-за невнимательности. Могу рекомендовать Константина, как разбирающегося в верстке лендингов специалиста.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Так как не было чёткого ТЗ работа проходила в творческом ключе, что дало огромный опыт! Могу рекомендовать Артёма как ответственного профессионала, который точно знает чего хочет. Моментальная оплата (и даже предоплата во время исполнения заказа)! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$40
10 баллов
8 лет назад
Спасибо, Константину. Всё сделано качественно. Идёт на встречу, предлагает свои варианты. Рад был сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа над проектом прошла гладко. Роман оперативно реагировал на все вопросы, был постоянно на связи! Оплата моментальная!!! Всем рекомендую!