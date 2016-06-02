Плюсы: До начала проекта Константин сообщил все возможные для связи контакты. Находился онлайн большую часть дня и оперативно вносил изменения. Не раз проявлял инициативу и предлагал улучшения. Взял на себя создание мобильной версии, хотя макет был только под десктоп. Реализовал не совсем четко описанные в ТЗ функции в рамках первоначально оговоренной цены. Чистый код и структура файлов сверстанного макета . Минусов, из-за которых я бы 100% отказался от дальнейшего сотрудничества нет. Были мелкие рабочие моменты, иногда из-за недопонимания, иногда из-за невнимательности. Могу рекомендовать Константина, как разбирающегося в верстке лендингов специалиста.