Kkonstantdev

Константин Костенко Kkonstantdev

 
57 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка - качественно, в срок. Работаю с душой!!!

SKILLS:

  • html5/css3, jQuery, Less, Jade, Gulp.
  • Adaptive/responsive.
  • Кроссбраузерность- Chrome, Mozilla,

    Safari, Opera, IE9+ (если требуется версия ниже обсуждается отдельно).

  • Twitter Bootstrap 3(4), Pixel Perfect.
  • Вёрстка e-mail писем.
  • Интеграция вёрстки "с нуля" и на готовый шаблон  CMS Wordpress, Joomla, Opencart.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Написание логичного, грамотного и продуманного кода.
  • Комментарии.
  • Спрайты.

WordPressOpenCartHTMLJoomlaBootstrapjQueryGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Перевести рисунок в код для сайта
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошел очень ответственно, выполнил все быстро, всегда на связи. Код написан без "мусора", четко. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Было приятно посотрудничать.
Спасибо Екатерине! Буду рад дальнейшему сотрудничеству! -Всем рекомендую!
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Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$85
9 баллов
6 лет назад
Внести изменения в верстку магазина Opencart
Хороший верстальщик, ориентируется в коде, помог сделать несколько пунктов из большого задания, спасибо!
Спасибо Сергею! - Чёткое ТЗ - полное взаимопонимание - моментальная оплата + новый опыт! Всем рекомендую!
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vorg666
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Сверстать и настроить шаблон на WordPress
Хороший исполнитель. Всё четко по ТЗ. Также предлагалась инициатива со стороны Константина. Рекомендую!
Спасибо Олександру за интересный проект! -Чётко поставленная задача - моментальная оплата! Коммуникация на высоте! Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Всем рекомендую!!!
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BasterYC
Артем 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга
Плюсы: До начала проекта Константин сообщил все возможные для связи контакты. Находился онлайн большую часть дня и оперативно вносил изменения. Не раз проявлял инициативу и предлагал улучшения. Взял на себя создание мобильной версии, хотя макет был только под десктоп. Реализовал не совсем четко описанные в ТЗ функции в рамках первоначально оговоренной цены. Чистый код и структура файлов сверстанного макета . Минусов, из-за которых я бы 100% отказался от дальнейшего сотрудничества нет. Были мелкие рабочие моменты, иногда из-за недопонимания, иногда из-за невнимательности. Могу рекомендовать Константина, как разбирающегося в верстке лендингов специалиста.
Спасибо за интересный проект! Так как не было чёткого ТЗ работа проходила в творческом ключе, что дало огромный опыт! Могу рекомендовать Артёма как ответственного профессионала, который точно знает чего хочет. Моментальная оплата (и даже предоплата во время исполнения заказа)! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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rchertkov
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Требуется сверстать сайт
Спасибо, Константину. Всё сделано качественно. Идёт на встречу, предлагает свои варианты. Рад был сотрудничеству. Рекомендую.
Работа над проектом прошла гладко. Роман оперативно реагировал на все вопросы, был постоянно на связи! Оплата моментальная!!! Всем рекомендую!
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