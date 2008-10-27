Для работы над проектом нужен программист PHP, Myslq, Ajax. Хорошее знание Joomla и умение писать админки под нее обязательно.
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать цветовую схему на основе текущей сайта и сверстать шаблон под IPB 2.3.xДизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1300
Нужно создать портал на Joomla. Модули есть- нужна адаптация под наш дизайн и функционал. Потом прикрутить платежные системы и создать систему внутренних платежей на сайте. ТЗ по ссылке http://docs.google.com/Doc?id=dhs3dkrj_2hf28t5gm Дизайн есть свой, нужен программист. Требования к исполнителю. 1. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо доделать кроссбраузерность и резину в верстке на дивах, работы 1 страница.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Надо сверстать несколько страниц в дивах под Joomla.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужен модуль каталога фирм с возможностью добавления пользователями своих данных и системой рейтинга на основе баннеров, говорят есть подобный. Нужно найти и адаптировать.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $400
Нужно создать модуль галереи для движка DLE CMS. Модуль достаточно интересный по функциям. Принимаются предложения только от людей уверенных в своих навыках.. Сделка через сервис "СБС". Наличие Скайпа и доступность считается плюсом. Контакты: ICQ: 3636803 skype: kondratiy2Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $400
Нужно создать модуль галереи для движка DLE CMS. Модуль достаточно интересный по функциям. Принимаются предложения только от людей уверенных в своих навыках и кому есть что показать из веб программирования. Кидал просьба не беспокоится, предоплаты ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $400
Надо написать 3 модуля для DLE CMS + сделать по моему шаблону (PSD) верстку и прикрутить форум Ваши предложения присылайте на: ICQ: 3636803 Skype: Kondratiy2Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно сделать модули + мелкий хаки и простой шаблон для DLE. Желательно наличие Skype для обсуждения TЗ. Msn: [email protected] ICQ: 3636803 mail: [email protected] skype: kondratiy2Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад