Kondratiy

Александр Мащуков Kondratiy

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
BevZjeka
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NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$40
10 баллов
15 лет назад
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Работаем, адекватный человек, четко знающий чего хочет. Приятно работать.
Верстает нормально, в некоторых вопросах мало опыта, но старается все сделать как надо. Думаю у него есть будущее.
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