Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. WordPress, PHP, JS, jQuery, БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5
Привет! Меня зовут Константин - я Front-End разработчик.
На сегодняшний день предоставляю спектр услуг по web-разработке сайтов от покупки домена до интеграции сайта на WordPress с полным сопровождением и поддержкой сайта в последствии.
Верстка сайтов на WordPress:
- интернет-магазины с подключением woocommercе + подключение оплат, подключение и настройка личного кабинета;
- многостраничные сайты;
- корпоративные сайты;
- мультиязычные многостраничные сайты;
- лендинги;
- сайты визитки;
- базовая SEO-оптимизация сайта;
- интеграция Вашей готовой верстки на WordPress;
- настройка админ-панели WordPress;
Чистая верстка сайтов без CMS с возможностью посадки на WordPress (по запросу клиента):
- интернет магазины;
- многостраничные сайты;
- корпоративные сайты;
- сайты визитки;
- лендинги;
- блоги;
- респонсивная, адаптивная верстка;
Ответственность:
- приступаю к работе сразу после принятия заказа;
- после притяния заказа в течении 5-6 часов передаю срез о проделанной работе;
- в обусловленные временные рамки передаю срезы о выполненой работе (обсуждается индивидуально);
- всегда довожу дело до конца;
- не нарушаю сроков;
- всегда на связи;
Дополнительно:
- перенос готовых/рабочих/живых сайтов на другой хостинг/домен;
- покупка домена;
- покупка и подключение SSL сертификатов к Вашему сайту;
- индивидуальный дизайн сайтов + последующая их верстка и посадка на CMS (по запросу клиента);
- работаю с макетами из любых редакторов (Figma, Photoshop, Sketch, Zeplin, Adobe XD);
- поддержка сайтов после верстки/посадки на CMS (обсуждается индивидуально);
Используемые технологии:
- WordPress, PHP, JS, jQuery, CSS3/HTML5, Gulp, SASS, Flex-box, Grid, Webpack,
Для меня важна каждая деталь, главная цель - качество и довольный клиент!
Гарантия на верстку. Перед передачей результата заказчику, делаю осмотр сайта по чек листу. Если после передачи были замечены ошибки на сайте заказчиком, я в свою очередь их исправляю сразу и безплатно.
Контакты:
Telegram - @lucky8727
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