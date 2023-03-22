Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. WordPress, PHP, JS, jQuery, БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5

Привет! Меня зовут Константин - я Front-End разработчик.

На сегодняшний день предоставляю спектр услуг по web-разработке сайтов от покупки домена до интеграции сайта на WordPress с полным сопровождением и поддержкой сайта в последствии.

Верстка сайтов на WordPress:

- интернет-магазины с подключением woocommercе + подключение оплат, подключение и настройка личного кабинета;

- многостраничные сайты;

- корпоративные сайты;

- мультиязычные многостраничные сайты;

- лендинги;

- сайты визитки;

- базовая SEO-оптимизация сайта;

- интеграция Вашей готовой верстки на WordPress;

- настройка админ-панели WordPress;

Чистая верстка сайтов без CMS с возможностью посадки на WordPress (по запросу клиента):

- интернет магазины;

- многостраничные сайты;

- корпоративные сайты;

- сайты визитки;

- лендинги;

- блоги;

- респонсивная, адаптивная верстка;

Ответственность:

- приступаю к работе сразу после принятия заказа;

- после притяния заказа в течении 5-6 часов передаю срез о проделанной работе;

- в обусловленные временные рамки передаю срезы о выполненой работе (обсуждается индивидуально);

- всегда довожу дело до конца;

- не нарушаю сроков;

- всегда на связи;

Дополнительно:

- перенос готовых/рабочих/живых сайтов на другой хостинг/домен;

- покупка домена;

- покупка и подключение SSL сертификатов к Вашему сайту;

- индивидуальный дизайн сайтов + последующая их верстка и посадка на CMS (по запросу клиента);

- работаю с макетами из любых редакторов (Figma, Photoshop, Sketch, Zeplin, Adobe XD);

- поддержка сайтов после верстки/посадки на CMS (обсуждается индивидуально);

Используемые технологии:

- WordPress, PHP, JS, jQuery, CSS3/HTML5, Gulp, SASS, Flex-box, Grid, Webpack,

Для меня важна каждая деталь, главная цель - качество и довольный клиент!

Гарантия на верстку. Перед передачей результата заказчику, делаю осмотр сайта по чек листу. Если после передачи были замечены ошибки на сайте заказчиком, я в свою очередь их исправляю сразу и безплатно.



Контакты:

Telegram - @lucky8727