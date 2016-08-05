Kraisbombilio

Попов Kraisbombilio

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Добрый день! Я web - разработчик и дизайнер современных сайтов.

В чём заключается моё главное отличие от большинства остальных фрилансеров? Я работаю не в одиночку, а с командой единомышленников - настоящих профессионалов в области маркетинга, создания, продвижения, и технического сопровождения сайтов. Благодаря этому мне удаётся обеспечить комплексный подход к задачам, поставленным клиентами, и обеспечить их быстрое и качественное решение.

На данный момент я предоставлю следующие виды услуг:

 

  • Сайты - визитки.
  • Корпоративные сайты.
  • Интернет - магазины.
  • Промо - сайты.
  • некоммерческие сайты.
  • Фирменные логотипы.
  • Контекстная релкама.
  • SEO продвижение.
  • SMM продвижение.
  • Медийная реклама.
  • Web аналитика.
  • техническое сопровождение
  • Информационное сопровождение.
  • Юзабилити экспертиза.
  • Копирайтинг.
  • Рерайтинг.