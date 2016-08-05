Kraisbombilio

Добрый день! Крупной туристической фирме нужен сайт, посвящённый путешествиям и туристическим маршрутам. Нужен программист, готовый работать с Фраймвором Yii. Мы готовы рассмотреть любые предложения и выслать на ознакомление техническое задание по предстоящей работе.
Добрый день! Я web - разработчик и дизайнер современных сайтов.
В чём заключается моё главное отличие от большинства остальных фрилансеров? Я работаю не в одиночку, а с командой единомышленников - настоящих профессионалов в области маркетинга, создания, продвижения, и технического сопровождения сайтов. Благодаря этому мне удаётся обеспечить комплексный подход к задачам, поставленным клиентами, и обеспечить их быстрое и качественное решение.
На данный момент я предоставлю следующие виды услуг:
- Сайты - визитки.
- Корпоративные сайты.
- Интернет - магазины.
- Промо - сайты.
- некоммерческие сайты.
- Фирменные логотипы.
- Контекстная релкама.
- SEO продвижение.
- SMM продвижение.
- Медийная реклама.
- Web аналитика.
- техническое сопровождение
- Информационное сопровождение.
- Юзабилити экспертиза.
- Копирайтинг.
- Рерайтинг.
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