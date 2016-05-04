Поисковое продвижение сайтов от 10000 рублей в месяц. Создание рабочих сайтов.

Работаем на рынке более 7-ми лет.

Поисковое продвижение сайта дает РЕАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ для вашего бизнеса.

У нашей компании множество ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ от довольных сотрудничеством клиентов.

Продвижение сайта - это один из самых НЕДОРОГИХ и ЭФФЕКТИВНЫХ видов рекламы.

Мы вывели и удерживаем в ТОП-3 Яндекса следующие запросы:

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Сайты, которые мы продвигаем, находятся по этим запросам в тройке лидеров Яндекс.

У нас цены начинаются от 10000 рулей в месяц за продвижение сайта, но у нас реально заказать продвижение сайта именно за 10000 рублей в месяц. За эти деньги мы подберем запросы и на ваш сайт будут ходить десятки человек в день. Хотите сотен человек в день? Тогда будет подороже.

Нет сайта - не проблема.

Предлагаем создание шаблонного сайта визитки за 10.000 рублей.

В стоимость входит:

- шаблонный дизайн, адаптированный под вашу тематику.

- программное обеспечение, позволяющее редактировать сайт

- доменное имя на год ("название сайта" .ru .com)

- хостинг на год (место на сервере для вашего сайта)

- обучение работе с сайтом

В 95% случаев подобного сайта хватает заказчику для решения его задач.

Примеры сайтов - визиток за 10.000 рублей:

masterokon24.ru

24master.info

spartak24.ru

В сложных случаях есть более дорогие решения, включающие в себя любой программный функционал: автоматическую выгрузку прайсов, любые программные модули, синхронизацию с 1С, личные кабинеты, биллинги и тд. все это мы делать умеем.

Дополнительно занимаемся раскруткой и поддержкой групп вконтакте.

Умеем поднимать количество участников до 5000 человек и выше.